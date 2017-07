Rajoy traslada a sordo que es “capital” para la recuperación cerrar el acuerdo de negociación colectiva y dar “confianza”

3/07/2017 - 15:53

- Sordo destaca que si el pacto salarial se cierra en otoño "será un pacto que no guíe nada"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, trasladó hoy al nuevo secretario general de CCOO, Unai Sordo, que es "capital" para la recuperación económica, "en términos de confianza" en España, cerrar el acuerdo de negociación colectiva.

Así lo señaló la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, tras la reunión que mantuvieron este lunes Rajoy y Sordo en el Palacio de La Moncloa y en la que participaron Báñez y el exlíder de CCOO, Ignacio Fernández Toxo.

Báñez destacó que el encuentro se desarrolló de manera "cordial" y supuso una "primera toma de contacto" tras la elección del nuevo dirigente del sindicato en el Congreso Confederal que celebró la organización el pasado fin de semana. El Ejecutivo trasladó la enhorabuena a Sordo y ofreció "mano tendida" para que desde el diálogo "constructivo" se sigan consensuado los "grandes temas del país", según Báñez. Entre estos, destacó las mesas de diálogo social abiertas con patronal y sindicatos para abordar, entre otras cuestiones, el desempleo.

En concreto, "trabajar por los jóvenes y formarles para que vuelvan al mercado de trabajo es una prioridad para CCOO y para el Gobierno" y ahí el "compromiso con sindicatos y patronal es darle una nueva visión a los programas de empleo", recabar los resultados hasta mitad de este año y a partir de septiembre, iniciar los trabajos para recomponer en un nuevo programa para el empleo el resto de los programas.

En este sentido, precisó que "queremos trabajar en un programa de parados de larga duración más eficiente y que capacite" a los desempleados para poder volver al mercado laboral.

Por su parte, el líder de CCOO subrayó que se han abordado temas económicos en la reunión, y en concreto, destacó que "España necesita dar un salto adelante en la expansión" de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"Estamos en un momento decisivo para orientar de una forma u otra la salida de la crisis" y los PGE "requieren de unos márgenes presupuestarios más amplios", que podrían lograrse, a su juicio, a través del 'techo de gasto', aprobado hoy en Consejo de Ministros.

Sordo también citó la necesidad de reformular el sistema de pensiones, con medidas "realistas" para mejorar los ingresos de la Seguridad Social, y consolidar un "nuevo marco laboral en España". En este sentido, aseguró que el Gobierno ha mostrado "capacidad de análisis" de la legislación laboral actual.

PACTO SALARIAL

En lo que respecta a la negociación colectiva y salarial que están manteniendo los sindicatos CCOO y UGT con las patronales CEOE y Cepyme, Sordo señaló la "preocupación" que ha mostrado Báñez en alcanzar ese acuerdo y subrayó que "si se suscribe en septiembre u octubre, será un pacto guía que no guíe nada y no estamos para hacer cosas que no sirvan para nada", por lo que incidió en que "tiene que resolverse a lo largo de julio". Sordo detalló que aún quedan aproximadamente la mitad de los convenios sin renovar.

Por su parte, Báñez trasladó la visión de Rajoy al respecto y es que cerrar el acuerdo de negociación colectiva es "capital" para la recuperación económica en términos de "confianza económica del país".

La titular de Empleo recalcó que con ese pacto "tenemos que ganar todos"; los trabajadores poder adquisitivo, y las empresas competitividad, y a su vez permitiendo que de nuevo se creen 500.000 empleos este año.

