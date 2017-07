Montoro dice que cumplirá su labor "hasta el último momento" y achaca las presiones a intereses políticos

3/07/2017 - 15:26

Dice que no comparecerá para hablar sobre Equipo Económico porque no está en él desde 2008 y que no le preocupa "absolutamente nada" la iniciativa del PSOE de publicar los nombres de los amnistiados

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha afirmado este lunes que está centrado en el trabajo y la salida de la crisis de España, por lo que seguirá cumpliendo su responsabilidad "hasta el último momento", y ha indicado que las presiones y los intereses para que dimita son "política".

Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario de este lunes, en el que se ha aprobado el techo de gasto para 2018 y la actualización del cuadro macroeconómico, en la que ha restado importancia a determinadas informaciones publicadas en los últimos días sobre la salida del Gobierno del exministro de Industria, José Manuel Soria, y otras referidas al despacho Equipo Económico, fundado por Montoro y que abandonó en abril de 2008.

Montoro ha reconocido que hay intereses para que dimita como ministro de Hacienda, si bien ha indicado que "eso es la política", ya que "hay intereses en que no hubiese entrado, son los mismos". "Intereses en esta vida los hay unos y otros y los de más allá", ha apuntado, para subrayar que tiene "mucho trabajo".

"Yo tengo una responsabilidad que cumplir y la voy a cumplir hasta el último día", ha afirmado Montoro, quien ha insistido en que lo más importante en política es el "interés general" del país y la salida de la crisis económica.

En esta línea, ha recordado que el pasado jueves vio la luz el Presupuestos de 2017 y ya se está trabajando en el de 2018, algo que "hay que ejercerlo con responsabilidad y sacarlo adelante". "Lo que opine uno y otro lo leo, lo respeto y lo valoro, pero tengo trabajo y una delegación de responsabilidad que voy a cumplir hasta el último momento", ha remarcado.

De esta forma, ha restado importancia a las presiones recibidas en los últimos días a su persona. "Benditos sean estos frentes con lo que hemos pasado en este país", ha indicado en referencia a los momentos más difíciles de la crisis económica y de paro a comienzo de la primera legislatura del Gobierno de Mariano Rajoy. "Eso es lo que importa en política", ha enfatizado.

Respecto a las informaciones relativas al exministro José Manuel Soria que apuntan a que Montoro habría trasladado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la existencia de una cuenta bancaria en Suiza de la madre del extitular de Industria, se ha limitado a recordar que como ministro de Hacienda no puede dar "ninguna información sobre ningún contribuyente". "No hablo y no hago valoraciones a ese respecto", ha apuntado.

EQUIPO ECONÓMICO Y LOS NOMBRES DE LOS 'AMNISTIADOS'

Preguntado sobre si estaría dispuesto a comparecer y explicar su relación con el despacho Equipo Económico, Montoro ha defendido que no tiene que dar "ninguna explicación en la que no participo". "No voy a comparecer para explicar lo que no sé, si estoy fuera del despacho desde 2008, tendrán que explicarlo los que están ahí", ha señalado.

En cuanto a la iniciativa parlamentaria del PSOE para que se publique la lista de los contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012, Montoro ha afirmado no preocuparle "absolutamente nada".

El titular de hacienda ha recordado que el Gobierno aprobó una modificación de la Ley General Tributaria para publicar la conocida como 'lista de morosos', así como con las haciendas forales.

En su opinión, en "una disposición de grupos parlamentarios como la actual, todos los grupos tienen derecho a desarrollar sus iniciativas", si bien ha reiterado que en su condición de ministro no le preocupa "absolutamente nada" la iniciativa socialista.

En cualquier caso, Montoro ha mostrado su deseo de que que la lucha contra el fraude sea "cada vez más eficaz" y ha recordado que "todos" el deber de cumplir con las obligaciones tributarias.

