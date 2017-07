Trabajadores de Edesa Industrial esperan conocer "a lo largo de esta semana" las explicaciones de Fagor CNA

3/07/2017 - 13:45

Dice que el preconcurso "no siempre acaba en liquidación" y cree que la empresa puede ser viable "si se toman algunas medidas"

SAN SEBASTIÁN, 3 (EUROPA PRESS)

Los trabajadores de Edesa Industrial esperan conocer "a lo largo de esta semana" las explicaciones de la dirección de Fagor CNA sobre el preconcurso de acreedores que ha presentado en un juzgado de San Sebastián y del que no tenían constancia hasta verlo publicado en la prensa. El sindicato LAB ha confiado en que la dirección se pronuncie "cuanto antes".

Fuentes de la central abertzale, sindicato mayoritario en el comité de empresa de Edesa Industrial, han explicado a Europa Press que tuvieron conocimiento de la noticia a través de la prensa y que este fin de semana el comité se ha puesto en contacto con la dirección. La compañía catalana se ha comprometido a "a dar explicaciones a lo largo de esta semana de cómo está el tema".

LAB ha señalado que el Comité se ha reunido este lunes con los trabajadores, -que ascienden a 350 en las plantas de Arrasate, Eskoriatza y Basauri-, para informarles sobre lo que les ha transmitido la dirección, sin que en este encuentro se hayan tomado otro tipo de decisiones hasta conocer lo que plantea CNA.

El sindicato ha manifestado su "sorpresa" por el hecho de que esta importante cuestión aparezca en la prensa antes de ser conocida por los representantes de los trabajadores y los propios empleados de Edesa Industrial y ha considerado que, de confirmarse, "es un estilo de muy poco recibo".

Respecto a las manifestaciones que están realizando tanto el Gobierno Vasco como la Diputación de Gipuzkoa, LAB ha recordado que se han reunido en varias ocasiones con las instituciones y "desde hace tiempo les estamos advirtiendo de que la trayectoria de la empresa era preocupante, no iba en el buen sentido". "Está bien que ahora pidan explicaciones pero no son desconocedoras de la situación", ha remarcado.

COMUNICADO

LAB, además, ha hecho público un comunicado en el que ha recordado que llevan meses denunciando la "preocupante" situación en la que se encuentra Edesa Industrial. "La falta de inversión, decisiones erróneas de la dirección, estrategias de venta fallidas, actuaciones en beneficio de otras sociedades del grupo, son muchas las decisiones que muestran que la dirección actual ha dado la espalda al proyecto inicial", ha denunciado.

En esa línea, ha lamentado que las peticiones sindicales no han sido tenidas en cuenta y el resultado es "la situación en la que nos encontramos". No obstante, ha aclarado que el preconcurso "no siempre acaba en liquidación" y ha considerado que la empresa puede ser viable "si se toman algunas medidas".

La central abertzale ha denunciado "el apoyo que ha tenido la dirección en su actitud por parte del Gobierno Vasco" y ha recordado que ha compartido su diagnóstico "en repetidas ocasiones" con las instituciones, pero "no han querido adoptar compromisos".

Ante los diferentes escenarios que se abren en este momento, LAB no cree que "la simple refinanciación de la deuda solucione el problema". A su juicio, para que la empresa siga adelante es necesaria "la llegada de un inversor industrial, concretamente del sector". "Si se toman las medidas adecuadas no tenemos dudas de que el proyecto Edesa Industrial puede seguir adelante", ha concluido.

