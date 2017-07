El Gobierno eleva el crecimiento de 2017 al 3% y espera que baje el paro al 17,4%

No, si todavía habrá quien crea algo al tío ese de la foto, que no dijo una verdad en su vida.



¿El rescate bancario?,....NO COSTARÁ UN DURO A LOS ESPAÑOLES-.



¿El Popular?. .. MUY BIEN, SIN PROBLEMAS.



¿Lehman Brothers?,....como una seda.



Os vais a a acordar en menos de 2 años de lo bien que va todo. Hace un año ser mileurista era un insulto, hoy ya no lo es ser un seiscientoseurista. Dentro de poco cuatrocientoeuristas y luego por el bocata.



Os mienten cien veces y seguireis tragando.