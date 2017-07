La CNMV advierte sobre siete firmas no autorizadas para prestar servicios de inversión

3/07/2017 - 11:18

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este lunes sobre siete sociedades que no están facultadas para prestar servicios de inversión al no estar registradas en el supervisor de los mercados españoles.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Las firmas en cuestión son White Sea Ltd, WLT Investments --www.wltinvestments.com--, Bali Limited, Ltd, Winmore Alliance, --www.gbocapital.com--, Aioperator Artificial Intelligence Finance --http://aioperator.com/-- y Neto Trade Global Investments Ltd (NTGX Ltd) --www.netotrade.com--.

La web del supervisor ofrece un buscador de entidades advertidas y recoge un decálogo de advertencias sobre 'chiringuitos financieros' para prevenir a los inversores.

El artículo 17 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores recomienda a la CNMV velar por la protección de los inversores promoviendo la difusión de toda la información que sea necesaria.

La inversión a través de entidades no autorizadas "comporta elevados riesgos de pérdida del capital", ya que actúan al margen de los controles establecidos por los organismos supervisores, según advirtió la CNMV.

