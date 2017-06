España, cada vez más vacía, envejecida, sin niños y sin solución a la vista

El problema de la selección natural es que también opera a niveles sociales. Y el ateísmo ya es más que el mero capricho de las élites que se creen por encima del resto de los mortales y que buscan con esa ilusión metal situarse aún más por encima y prescindir del bien y del mal para justificar sus perversiones y depravaciones. Cuando es una imposición de cada institución pública, cuando se hostiga fiscal y económicamente a cada institución no atea, cuando se roba a los hijos a las familias y se les adoctrina en los colegios en el ateísmo de Estado, el ateísmo ya es más que un mero capricho de las élites para justificar su falta de moral y depravación. Es un cáncer. Y en España llega ya a niveles metastáticos.



Por selección natural el ateísmo desaparecerá: no tienen hijos, los matan antes de nacer, no tienen valores, destruyen el vínculo familiar, no están dispuestos a sacrificarse por nadie, no están dispuestos a trabajar, son incultos creyendo cualquier superstición (ecologismo, socialismo, feminazismo, etc). Es de libro que no puede seguir. Pero cuando este ateísmo pasa de ateísmo a laicismo, y tiene como única ilusión el torturar, acosar e imponer dicha superstición/ilusión/construcción mental a todo aquél que no pertenece a su secta como ellos porque tienen complejo de inferioridad y odian ver gente feliz sin sus supersticiones, pues la cosa se vuelve más compleja. Si a los niños desde las instituciones se les impone el ateísmo y se impide a las instituciones religiosas funcionar acosándolas a cada momento, si se destruye la familia, es difícil incluso que la familia que no está infectada por el virus del ateísmo logre que sus hijos se libren de dicha enfermedad.



Al final desaparecerá. Incluso aunque haya llegado al grado de metástasis entonces simplemente España desaparecerá y será sustituida/invadida por un país que no haya sido tan retrasado de promover un cáncer en lugar de curarlo. Pero la solución vendrá de fuera, en lugar de venir de dentro. Pero sí, en el fondo el ateísmo es una enfermedad. En algunos países meramente pasará y en otros acabará con el país.