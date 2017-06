Warren Buffett: "No me atribuiría un mercado alcista si fuera presidente"

Warren Buffett, en un acto de campaña de Hillary Clinton. Foto: Reuters.

No es Trump, es Estados Unidos. Esa es la opinión del inversor multimillonario Warren Buffett, al contestar si Donald Trump merece crédito por los altos precios de las acciones tras las elecciones presidenciales de noviembre.

"Si alguna vez me eligen presidente, nunca me atribuiré el crédito por nada que ocurra en el mercado", dijo Buffett en una entrevista que fue transmitida el lunes por la noche en PBS NewsHour. "Porque no quiero que me culpen cuando vaya en dirección opuesta".

Buffett, quien hizo de Berkshire Hathaway una de las compañías más grandes del mundo, ha buscado durante mucho tiempo separar la política de la inversión. Aunque apoyó a la demócrata Hillary Clinton en los comicios presidenciales, dijo repetidamente que a la economía de EEUU le iría bien independientemente de quién fuera el ganador. Desde la victoria de Trump, Buffett ha reiterado su opinión de que EEUU tiene un sistema que ha demostrado generar prosperidad.

"Seremos el líder económico", dijo Buffett en la entrevista. "Y debemos ser el líder moral. Debemos defender más que el hecho de que somos el país más rico".

El multimillonario ha defendido muchas posiciones populares entre los demócratas, incluyendo los derechos al aborto y mayores impuestos a los ricos. Dijo en la entrevista que Trump cometió un error al abandonar el Acuerdo de París contra el cambio climático.

Trump ha dicho que necesita anteponer los intereses de los estadounidenses y ha sido rápido en atribuirse las evoluciones positivas de la economía. "Desde el 8 de noviembre, día de las elecciones, la Bolsa de Valores ha registrado 3,2 billones de dólares en ganancias y la confianza del consumidor está en un máximo de 15 años. ¡Trabajos!", tuiteó el presidente en marzo.

Since November 8th, Election Day, the Stock Market has posted $3.2 trillion in GAINS and consumer confidence is at a 15 year high. Jobs! ? Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de marzo de 2017

Las acciones subieron después de la victoria de Trump ante el optimismo de que sus planes para reducir los impuestos y aumentar el gasto en infraestructura impulsaran el crecimiento económico. Los mercados continúan operando cerca de niveles récord aun cuando varias secciones de la agenda de políticas de Trump están estancadas.

"El mercado de valores ha estado subiendo básicamente desde marzo de 2009", dijo Buffett, de 86 años.

