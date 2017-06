El gasto en pensiones crece en junio un 3%, hasta los 8.747 millones de euros

Al 2,



"Cuando has pagado 130.000 € en tu vida laboral y COBRAS 250.000 €. ¿ESTO QUIEN LO PAGA?"



Los 130.000 que has pagado se lo han regalado al jubilado que tenías "por encima" porque los primeros jubilados no pagaron.



Eso significa que no hay que encontrar 120.00 euros para pagarte a ti la diferencia.



Hay que encontrar los 250.000 euros completos.







TODO LO QUE COBRAN LOS PENSIONISTAS ACTUALES SALE DE LAS COTIZACIONES ACTUALES, NO SE GUARDÓ NADA DE DINERO.



La excepción fue la hucha, pero la hucha no guardaba las cotizaciones para el futuro.



La hucha guardaba EL SOBRANTE entre las cotizaciones y los pagos del mismo año.



Por eso se usa para pagar el déficit entre cotizaciones y pagos del año que pasa lo contrario, que en vez de sobra, falta.



Por ello, lo importante es contener el aumento de las pensiones (o hacer mínimas rebajas) pero crear 2 millones de puestos de trabajo.



Están en ello y es posible, pero hace falta que no se derogue la reforma laboral, que es lo que lo está permitiendo.