Rajoy promete bajar impuestos cuando se cumpla el déficit del 3% y bajar la luz cuando haya "margen"

A MARTA



Me parece muy bien que se paguen las pensiones y se actualicen según el IPC, la pregunta es de dónde se va a quitar para pagar las pensiones, opciones hay, de lugares supérfluos. Lo malo es que de esos lugares no quieren sacarlo, solo piensan en Educación, Sanidad, Ley de Dependencia, etc., para hacer recortes. Eso sí, todo va bien.........