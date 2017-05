Banco Popular analizará "uno a uno" 40.000 activos y se centrará en "restaurar la confianza"

5/05/2017 - 15:07

El consejero delegado de Popular, Ignacio Sánchez-Asiaín, ha afirmado que la entidad tiene que analizar "uno a uno" 40.000 activos del banco para realizar un diagnóstico de su situación antes de tomar una decisión sobre su futuro y ha apuntado que el "único objetivo" de la entidad es "restaurar la confianza".

"Estamos haciendo un análisis muy riguroso de la realidad", ha indicado el directivo durante la presentación de resultados trimestrales de la entidad, que registró pérdidas de 137 millones de euros entre enero y marzo. Según ha indicado, este proceso "no es rápido" y "no se puede hacer en un día".

"Hasta que no tengamos ese diagnóstico no podremos definir con claridad cuál es la estrategia de futuro", ha añadido el directivo, que ha rechazado ofrecer "datos de antemano" para no minorar la intención del banco de "dar confianza". El ejecutivo ha explicado que la revisión es necesaria porque algunos activos están valorados por tasaciones antiguas.

Según ha apuntado el 'segundo espada' de POPULAR (POP.MC ) el objetivo es "restaurar la confianza del mercado" en la entidad, que se perdió por haber generado expectativas en el pasado que no se han cumplido, en referencia al plan de negocio de la entidad relativo a su última ampliación de capital.

En su reciente llegada al banco, Sánchez-Asiaín ha apuntado que se ha encontrado "lo que esperaba", que es "un banco con un posicionamiento muy bueno, especialmente en el mundo pymes", pero con "una situación de activos improductivos" muy importante.

En opinión del directivo, los resultados obtenidos por Popular este trimestre han sido buenos en el sentido de que son "algo mejor de lo esperado", pero "no son buenos" debido a las provisiones extraordinarias. Por tanto, son "agridulces", según ha dicho, y ha añadido que, si no se producen más provisiones extraordinarias, la entidad podrá dar beneficio este año.

Sánchez-Asiaín ha señalado que el organigrama del banco "está bastante completo", por lo que no prevé cambios "en el corto plazo". "En lo que respecta al comité de dirección no veo grandes cambios", ha indicado, aunque ha advertido que sí se producirá alguna jubilación.

"NO SOMOS CONSCIENTES DE DEMANDAS CONTRA EL BANCO"

Preguntado sobre posibles demandas de accionistas derivadas de la pasada ampliación de capital, el segundo ejecutivo de Popular ha señalado que no tiene constancia de las mismas y no que no sabe "cuáles podrían ser" las bases en las que se sustentaran las acusaciones.

"A día de hoy no somos conscientes de que haya ninguna demanda sobre esos temas contra el banco", ha apuntado Sánchez-Asiaín, para quien "no debería haber bases para esas demandas". "Si las hubiera, las valoraríamos", ha explicado.

Por otra parte, ha señalado que el banco mantiene unas "relaciones extraordinarias" con el Banco Central Europeo (BCE), que no está presionando "absolutamente para nada" a Popular.

65.000 RECLAMACIONES POR CLÁUSULAS SUELO

El directivo ha explicado que la entidad ha recibido unas 65.000 reclamaciones en el marco del mecanismo extrajudicial establecido por el Gobierno mediante un Real Decreto para la devolución de las cantidades indebidamente cobradas por cláusulas suelo, pero no ha ofrecido detalles sobre los importes devueltos. "Estamos en proceso de estudiarlas", ha señalado Sánchez-Asiaín, para quien el proceso está teniendo lugar "como en el resto de los bancos y con total normalidad".

Por último, en relación con el Plan de Vivienda 2018-2021 presentado este jueves por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el directivo ha apuntado que "cualquier cosa que ayude a la compra de vivienda, ayuda a todo el mundo que tenga activos inmobiliarios". "Nosotros, por desgracia, tenemos bastantes", ha añadido.

