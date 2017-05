Upta destaca que los autónomos perciben una pensión por jubilación 500 euros inferior a la de un asalariado

5/05/2017 - 12:28

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta) señaló este viernes que los jubilados autónomos perciben una pensión por jubilación 500 euros inferior a la que percibe un asalariado medio.

En un comunicado, la organización indicó que la pensión media por jubilación de un asalariado ascendió a 1.205,23 euros el pasado mes de abril, mientras que la de un autónomo es de 708,55 euros.

Entre las comunidades autónomas, Galicia es la región donde los autónomos jubilados perciben la pensión más baja, poco más de 600 euros de media, seguida de Canarias (659 euros) y Baleares (669 euros).

En una comparativa desde el punto de vista del género, los varones autónomos con edades comprendidas entre los 65 y los 69 años perciben de media 859 euros por jubilación, mientras que las mujeres autónomas en esta franja de edad cobran una pensión media de 673 euros.

Para los jubilados con 70 a 74 años, la pensión baja a 844 euros; y de 75 a 79 años, a 781 euros. En el caso de las mujeres, la pensión es de 634 euros si tienen entre 70 y 74 euros, y de 583 entre los 75 y 79 años.

Para el secretario general de Upta, Eduardo Abad, es "imprescindible acometer los cambios necesarios en el sistema de cotización de los trabajadores autónomos", porque las pensiones del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta) "no pueden seguir siendo prácticamente iguales que las no contributivas" y "las cortas e insuficientes carreras de cotización de los autónomos no pueden hacer caer en la indigencia a miles de ellos una vez se jubilan".

"Es necesario que de una vez por todas se adopten decisiones en profundidad en el actual sistema. No solo tenemos que garantizar la viabilidad del mismo, además tenemos que avanzar en las cotizaciones y aproximarlas a los trabajadores por cuenta ajena", consideró Abad.

En este sentido, planteó poner en marcha la cotización en función de los ingresos netos de los trabajadores por cuenta propia y hacer que coticen más aquellos que más ganan.

