ATA quiere "romper barreras" con la ley de autónomos, que permitirá subir salarios y extender la tarifa plana

4/05/2017 - 13:13

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha asegurado hoy que con la ley urgente de autónomos, que prevé que sea aprobada en junio, buscan "romper barreras" como la subida salarial para este colectivo, la prorrogación de la tarifa de 50 euros o adecuar las cotizaciones de los trabajadores en función de sus ingresos.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Así, Amor defendió, durante el desayuno informativo 'Reforma fiscal y de cotizaciones sociales en el trabajo autónomo', organizado junto a la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie), que es necesaria una subida de salarios para que los autónomos puedan "ganar poder adquisitivo", si bien en "función siempre de lo que la economía vaya creciendo". "Me preocupa que este año haya subido el salario mínimo lo mismo que en los últimos diez", añadió.

Asimismo, señaló la importancia de que los autónomos puedan solicitar una ampliación de la tarifa plana durante un año más, ya que dicha medida ha sido una de las que ha generado "mayor impacto" y que ha permitido que "el 55% de los beneficiarios sigan en su actividad". "Lo que estamos pidiendo es que se puedan beneficiar aquellas personas que ya están pagando 50 euros y que los que se dieron de alta en enero o febrero puedan ampliarla doce meses", agregó.

No obstante, explicó que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), la partida destinada a la tarifa plana de 468 millones de euros "no es factible legislativamente hoy por hoy". "Si no se aprueba la medida urgente, puede ser la primera vez en la historia de España que haya una partida presupuestaria que no sirva", remarcó.

Acerca de los PGE, celebró que el Gobierno haya llegado a un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) para que salgan adelante y no se produzca así un "retroceso en el empleo". "Sería una mala noticia que no se aprobasen para los más de tres millones de parados", expresó.

"Estos PGE amplían el cese de actividad de los autónomos que trabajan en el mar. Incluyen que puedan acceder a la prestación por cese de actividad en los supuestos de suspensión por causa biológicas en las campañas de pesca", explicó.

Por otro lado, destacó la dificultad de definir "el rendimiento neto que va a tener un autónomo en cada momento", por lo que abogó por una adecuación de la cotización. "Me niego a la creación de un sistema de módulos en la Seguridad Social. Lo que se necesita es flexibilidad y que la agente adecue su cotización a sus ingresos", apuntó.

MÁS AUTÓNOMOS EMPLEADORES

Según el presidente de ATA, en España hay "ahora mismo más autónomos con trabajadores y menos sin ellos", por lo que está creciendo el autónomo empleador y en estos cuatro primeros meses del año ya hay más de 6.000 autónomos que tienen un contratado. "Estamos generando uno de cada cuatro empleos", indicó.

Además, planteó que se "eliminen trabas" a la hora del pago de las cuotas, intentado que "las dos primeras devoluciones en el año o no pagos estén en un 10% de recargo, en vez de a un 20%". "Cada uno tiene sus necesidades dependiendo del sector y nos podemos encontrar con causas ajenas en el día a día que nos impidan pagar en el plazo", aclaró.

"Nos gustaría que la penalización fuese del 5% la primera vez y de un 10% la segunda, pero conforme van las cosas las dos primeras serán de un 10% y la tercera de un 20%", matizó.

Finalmente, Lorenzo Amor señaló que "no es lógico que un autónomo se dé de alta un 28 de abril y tenga que haberlo hecho también los días anteriores sin haber trabajado, al igual que ocurre con la baja".

Para acabar con esta regla, aseguró que están trabajando para que de dos a tres altas en el año se paguen desde la fecha que se producen, mientras que en cuanto a las bajas, han pedido que los autónomos, aunque las tengan que pagar en el día, puedan solicitar un "reingreso" --de los días que falten para completar el mes-- y que la Administración se lo abone al trabajador en un "plazo máximo de 60 días". "Esto avanza bastante bien", concluyó.

