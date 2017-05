(Amp) El PDeCAT critica que los Presupuestos "finiquitaron la 'Operación Diálogo', si alguna vez existió"

4/05/2017 - 12:08

Montoro pregunta a Bel si a Cataluña le interesa más tener deuda con el Estado o con un fondo de inversión asiático

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El portavoz económico del PDeCAT, Ferran Bel Accensi, ha criticado este jueves en el Congreso que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado aprobado por el Gobierno "finiquitaron la 'Operación Diálogo, si alguna vez existió".

Durante su defensa de la enmienda a la totalidad, Bel ha criticado que, tras la anunciada "lluvia de inversiones en Cataluña", estos descienden un 2% respecto a las presupuestadas en 2016, pues este año en varias partidas, como en las del Corredor Mediterráneo en Barcelona o en la red de Cercanías no alcanzan a financiar lo que se dejó de ejecutar el pasado año

En este punto, se ha dirigido al ausente escaño de Mariano Rajoy, que aún no había llegado al Pleno, para preguntarle si "sería capaz de repetir el acto de hace unas semanas en Barcelona mirando a los ojos a todos los empresarios que había en la sala". A su juicio, las cuentas aprobadas "no le dejan volver" a celebrar un acto semejante.

También ha pedido que no diga que otorgan 5.000 millones de euros más a las comunidades autónomas pues con ello "no dan ninguna gracia", sino que "están cumpliendo la ley". "Y esa ley se cumple con Presupuestos o no". No nos nombre más el FLA (Fondo de Liquidación Autonómico", ha pedido Bel, denunciando que "no es un sistema de financiación, sino de tesorería", ya que para las comunidades "es un pasivo" y para el Estado "un activo". "Nos prestan más caro de lo que ustedes se financian. No es un mérito, de verdad", ha aseverado.

PRESUPUESTOS CON LA VOCACIÓN DE INCUMPLIR

Durante su intervención, el portavoz de la formación catalana ha calificado de "continuistas" los Presupuestos, pues "nacen con la vocación de incumplir". No solo con Cataluña, ha dicho, sino también con los "objetivos de déficit, como los cinco años anteriores".

Así, ha recordado que tanto el Banco de España como la Autoridad de Responsabilidad Fiscal Independiente (AIReF) han declarado "sobreestimados" los ingresos por cotizaciones en IRPF. Ello le ha llevado a pedir que tanto el Gobierno como su socio Ciudadanos, manifiesten cuáles son los impuestos que han acordado subir o recortes a ejecutar en caso de no alcanzarse los ingresos previstos.

Por último, ha criticado que los Presupuestos no incluyan mandatos aprobados por el Congreso, tanto en Pleno como en comisiones, como inversiones territoriales o las reducciones del IVA en los servicios funerarios, veterinarios y en el cine. "La única novedad es que se atreven a incumplir con los mandatos de esta Cámara", ha dicho

¿DEUDA FRENTE AL TESORO O A UN FONDO DE INVERSIÓN ASIÁTICO?

En su réplica, Montoro ha descalificado el discurso de Bel, calificándolo como "vacío" y diciendo que sus quejas "no tienen ningún sentido", pues no encuentra "razones" en ellas, lo que le lleva a creer que responde a "una razón política".

El ministro de Hacienda se ha mostrado especialmente molesto a las críticas de Bel al FLA: "¿A la Generalitat no le conviene más tener ese pasivo frente al Fondo del Tesoro que frente a un fondo de inversión o asiático?", se ha preguntado, defendiendo que el Estado es más "rentable y fiable".

Lamentando que Bel considere este mecanismo "un negocio para el Estado", ha defendido que se trata de una reestructuración, y ha pedido al diputado catalán que reconsidere esta opinión, pues cree que el propio Bel "sabe" que ha tenido "una lectura muy positiva" tanto para Cataluña, como para el resto de autonomías.

Por otro lado, ha reconocido que el pasado ejercicio hubo "un grado de inejecución", pero ha trasladado la responsabilidad a "la inestabilidad política del año pasado", acusando al PDeCAT de contribuir a la misma.

"¿O no tuvimos un Gobierno en funciones diez meses largos? ¿Y no fueron responsables de que eso fuera así?", ha preguntado Montoro desde la tribuna de oradores, recordando que los catalanes "se opusieron por sistema" a que hubiera "un Gobierno con capacidad real".

PUBLICIDAD