Montoro: Los datos de paro prueban que las políticas van en "el camino correcto"

Madrid, 4 may (EFE).- El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha considerado hoy que los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social de abril demuestran que las políticas del Gobierno están "en el camino correcto".

Durante su intervención en la segunda jornada de debate de enmiendas a la totalidad del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2017, Montoro ha destacado que "nunca antes" había caído tanto el paro en un mes como en abril de este año.

El aumento de la afiliación "no es un número frío", ha subrayado Montoro, sino que "son cientos de miles de personas", al tiempo que ha apuntado que esta mejora del empleo no se ha debido solo al efecto de la Semana Santa, porque "otros años estaba la Semana Santa en el mes de abril y no bajaba el paro de esa manera".

El ministro también ha destacado que el descenso del paro se está registrando "en toda España" porque "las políticas están orientadas a que todos y cada uno de los territorios" creen empleo.

Montoro ha reiterado que el objetivo del Gobierno es alcanzar 20,5 millones de empleados en 2020, y ha considerado que el crecimiento económico previsto "se va a quedar corto" con el actual ritmo de aumento de la afiliación.

