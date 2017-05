Rosell avisa a sindicatos de que se equivocarán si no pactan el alza salarial

Madrid, 3 may (EFE).- El presidente de la patronal, Juan Rosell, ha advertido hoy a los sindicatos de que, tras la última propuesta empresarial que plantea un alza salarial de entre el 1 % y el 2,5 % para 2017, "o firman o se habrán equivocado".

En declaraciones a los medios al término de la presentación del Libro Blanco sobre el sistema de formación en el trabajo, Rosell ha asegurado que "estamos tan cerca, tan cerca que lo que no entiendo es cómo no firmamos. Me parece algo increíble que al final no lleguemos a un acuerdo".

Ha recordado que la patronal ha realizado ya "dos movimientos de piezas importantes", con una mejora de la propuesta inicial, pero que los sindicatos "no se han movido" y que no pueden decir "no a todo".

"Hay que hacer alguna propuesta para que la otra parte la considere, la interprete, la vea, la estudie... Contestar que no a todo no puede ser", ha añadido Rosell, quien ha pedido a los sindicatos que, además de la cuantía salarial, tenga en cuenta para el acuerdo otros asuntos, como la formación, el papel de las mutuas o la creación de un consejo de negociación colectiva.

Respecto a la amenaza de CCOO y UGT de que, si no se firma un acuerdo marco, aumentará la conflictividad a nivel empresarial y sectorial, augurando a la patronal "un verano caliente", Rosell ha dicho que, en todo caso, la Agencia Estatal de Meteorología prevé "temperaturas altas", especialmente en el mes de agosto.

Al contrario, ha dicho Rosell, "vemos que hay convenios que están tomando como base nuestro planteamiento y se están firmando", como es el caso de los seguros o la gran distribución, a los que se sumarán "otros importantes" las próximas semanas.

