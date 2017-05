(ampliación) 1 mayo. ccoo y ugt advierten de que “la calle, la manifestación, la huelga” tienen que impulsar cambios en españa y auguran una “pelea larga”

1/05/2017 - 15:40

- Denuncian la corrupción como una "pornografía" y piden "mirar a los portugueses" para un "gran acuerdo de las fuerzas de izquierda"

MADRID, 01 (SERVIMEDIA)

Los sindicatos CCOO y UGT advirtieron este lunes, entre gritos de ciudadanos reclamando huelga general, de que si no hay acuerdo en la negociación "la movilización social, más allá de este Primero de Mayo, la calle, la manifestación, la huelga, tienen que impulsar" los cambios que necesita España y esta será una "pelea larga".

En su discurso en la Puerta del Sol en Madrid, donde finalizó la marcha iniciada en la capital, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, señaló que este Primero de Mayo es "de exigencia de depuración de responsabilidades a los corruptos de este país" y tachó de "insoportable" la corrupción.

"No se puede permitir ni un día más esta pornografía que estamos viendo", recalcó.

"Es el momento de replantearse qué pasa en nuestro país para tener un Estado tan corrupto que tenemos, no son unos cuantos, son muchos y en muchos sitios y eso solo se arregla con cambios en profundidad", consideró Álvarez.

"Mientras nos estaban robando a manos llenas nos decían que había que apretarse el cinturón; nos decían que había que hacer políticas de austeridad, que las personas tenían que dejar de tener derechos de salud y de educación" y "es insoportable", al igual que lo es "que se mantenga la reforma laboral".

En este sentido, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, agregó que para que los salarios crezcan, haya empleo de calidad y se erradique la pobreza y la desigualdad "no será posible sin la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012".

"Frente a las fanfarrias del Gobierno, a las fanfarrias oficiales, España, es cierto, ha dejado atrás la recesión, crece la economía pero los ciudadanos no hemos salido de la crisis", recalcó.

Mientras, en la negociación salarial con la patronal española CEOE, "hasta el día de hoy podríamos decir que no ha existido" un proceso de negociación, a juicio de Álvarez, pero el compromiso de los sindicatos con los salarios "está intacto".

Y advirtió de que "o hay acuerdo" o "el conflicto está servido" y "después que no se quejen de que sube la conflictividad" porque "nunca se ha hecho una tortilla sin romper los huevos".

UNIÓN EN LA IZQUIERDA

Por otra parte, en su discurso, el líder de UGT lamentó que en España "deberíamos de mirar a los portugueses y aprender que es necesario un gran acuerdo de las fuerzas de izquierda y de progreso para acabar la transición mal acabada que, como consecuencia de ella tenemos las cloacas del Estado que tenemos".

En esta línea se pronunció Toxo, para quien no será posible mejorar los empleos ni la protección social en España "si no se desalojan las políticas y los políticos que mantienen esta situación".

"La izquierda española tiene que entender con claridad que solo un frente unido va a permitir que este país avance por la senda de la justicia social, del reparto de la riqueza y de la solidaridad" y "esta es la realidad que hoy tiene que enfrentar la sociedad española, las formaciones políticas y el movimiento sindical", a juicio del líder de CCOO.

"Yo no sé si tiene razón o no quien ha decidido plantear una moción de censura", señaló Toxo entre gritos de manifestantes que decían 'sí' a la propuesta, "pero lo cierto es que en este país hay que censurar las políticas, no solo la corrupción" que han llevado a la desigualdad y la pobreza.

Finalmente, Álvarez destacó que "sin movilización no es posible poder asumir la recuperación de derechos, incluso, recuperar las libertades en nuestro país", a lo que Toxo añadió que la "pelea" será "larga" pero "ánimo no falta, voluntad tampoco" para impulsar los cambios que, a juicio de los sindicatos, necesita España.

Al término de su discurso, el responsable de UGT se dirigió a Toxo para mostrar su agradecimiento por el "trabajo que ha hecho, sindical, desde el Ferrol hasta hoy", ya que el líder de CCOO no se presentará a la reelección como secretario general al frente del sindicato.

MARCHA

Estos actos del Primero de Mayo han tenido un seguimiento de unas 50.000 personas, según fuentes sindicales, y de unas 12.000 según la Delegación de Gobierno.

Durante la marcha se pudieron ver ondear banderas, no solo de CCOO y UGT, sino también del PCE, de Equo y la bandera republicana, así como se escuchaban pitidos, tambores y batucadas para acompañar la reivindicación de mejores empleos, salarios, pensiones y mayor protección social.

Algunos de los ciudadanos que marchaban hacia la Puerta del Sol también portaban pancartas en las que se podía leer "Tu botín, mi crisis", "el + corrupto o el + tonto es Rajoy" o "corruppción" y entonaban con canciones populares reivindicaciones como "luchar hasta vencer, luchar hasta llevar a las obreras al poder", "lo llaman democracia y no lo es, es una dictadura eso es" o "hace falta ya una huelga general".

En este acto en Madrid se pudo ver al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y algunos miembros de la formación como Íñigo Errejón, Irene Montero o Rafael Mayoral; al secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, o el coordinador federal de IU, Alberto Garzón.

(SERVIMEDIA)

01-MAY-17

MMR/gfm

PUBLICIDAD