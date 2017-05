(avance) ccoo y ugt advierten de que “la calle, la manifestación, la huelga” tienen que impulsar cambios y auguran una “pelea larga”

1/05/2017 - 14:51

- Denuncian la corrupción como una "pornografía" y piden "mirar a los portugueses" para un "gran acuerdo de las fuerzas de izquierda"

Los sindicatos CCOO y UGT advirtieron este lunes, entre gritos de ciudadanos reclamando huelga general, de que si no hay acuerdo en la negociación colectiva, "la movilización social, más allá de este Primero de Mayo, la calle, la manifestación, la huelga, tienen que impulsar" los cambios que necesita España y esta será una "pelea larga".

En su discurso en la Puerta del Sol en Madrid, donde finalizó la marcha iniciada en la capital, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, señaló que este Primero de Mayo es "de exigencia de depuración de responsabilidades a los corruptos de este país" y tachó de "insoportable" la corrupción.

"No se puede permitir ni un día más esta pornografía que estamos viendo", recalcó.

Además, "deberíamos de mirar a los portugueses y aprender que es necesario un gran acuerdo de las fuerzas de izquierda y de progreso para acabar la transición mal acabada que, como consecuencia de ella tenemos las cloacas del Estado que tenemos", lamentó Álvarez.

En esta línea se pronunció el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, quien consideró que no será posible mejorar los empleos ni la protección social en España "si no se desalojan las políticas y los políticos que mantienen esta situación".

"Yo no sé si tiene razón o no quien ha decidido plantear una moción de censura", señaló Toxo entre gritos de manifestantes que respondían 'sí', "pero lo cierto es que en este país hay que censurar las políticas, no solo la corrupción" que han llevado a la desigualdad y la pobreza.

En relación a la negociación salarial con la patronal CEOE, el responsable de UGT afirmó que el compromiso de los sindicatos con los salarios "está intacto" y advirtió de que, "o hay acuerdo" o "el conflicto está servido" porque "nunca se ha hecho una tortilla sin romper los huevos".

01-MAY-17

