1 mayo. ccoo y ugt reivindican una “regeneración democrática” y advierten de que no permitirán que los convenios no reflejen la mejora económica

1/05/2017 - 12:49

- Destacan que "hay razones más que sobradas" para manifestarse y "sin movilización no hay avance"

MADRID, 01 (SERVIMEDIA)

Los secretarios generales de CCOO y de UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, señalaron este lunes que este Primero de Mayo está marcado por la corrupción y por la falta de acuerdo salarial en un contexto de mejora económica, y España necesita una "regeneración democrática" y desde los sindicatos "no vamos a permitir que los convenios no reflejen" la mejora de la economía española y de los beneficios empresariales.

En declaraciones a los periodistas momentos antes del arranque de la marcha en Madrid por el Primero de Mayo, Toxo señaló que la situación laboral está caracterizada por el desempleo y por un fenómeno como es la pobreza laboral, que "por primera vez en muchos años" se ha asentado en España que afecta a los jóvenes y a las mujeres.

Toxo criticó que "los ricos son cada vez más ricos pero cada vez hay gente más pobre esperando a que el Parlamento, de una vez, debata y apruebe la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por los sindicatos".

"Y ahora el tufo de la corrupción", prosiguió el líder de CCOO.

En este sentido, consideró que "España necesita de una catarsis, de un proceso de regeneración democrática" en el que no solo se delimiten las responsabilidades judiciales sino también las políticas, "pero sobre todo, se aprenda la lección de este proceso para evitar que esta situación siga empozoñando la vida económica, política y social".

En materia de pensiones, Toxo recordó que la postura sindical es que crezcan en base a la inflación, puesto que "no es de recibo" que los pensionistas hayan visto incrementar sus pensiones un 0,25% "cuando el coste de la vida se está disparando".

Por su parte, el responsable de UGT agregó que, en referencia al pacto salarial con la patronal española CEOE, "no hay nada nuevo" y "el tiempo se agota".

"La patronal tiene que ser consciente de que este es un acuerdo marco" y si lo hay, se facilitará la negociación colectiva.

CCOO y UGT "estamos muy interesados en llegar a un acuerdo" pero si no se produjera, "tienen que ser conscientes de que la conflictividad va a crecer exponencialmente, porque nosotros no vamos a permitir que los convenios no reflejen esa recuperación de beneficios" empresariales y de crecimiento de la economía española.

Álvarez recalcó que "hay razones más que sobradas para salir a la calle este Primero de Mayo", que además "tiene que ser un punto de inflexión para conseguir los objetivos que como sociedad tenemos", a lo que Toxo añadió que "sin movilización no hay avance, y en este sentido hay que situar" los actos de este día.

