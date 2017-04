Las reformas avanzan hacia jubilaciones cercanas a los 70 años

...y todos los jubilados y prejubilados de cincuenta y poco de TELEFÓNICA, IBERDROLA, SANTANDER, BBVA, BARCLAYS, TABACALERA, CAJAS DE AHORRO, IBERIA, REPSOL, CAMPSA, ETC, ETC, que en muchos casos además pueden seguir trabajando en otros sitios que no sean del mismo sector...¿qué?



Las empresas con acuerdos con el gobierno de turno los envían al paro 2 años y luego el chanchullete y la tramoya hasta la jubilación "oficial".



Y los demás trabajadores hasta los 70...VENGA YAAAAAAAAAA



NO SE PUDEN HACER LAS COSAS PEOR.



ESTOS GOBIERNOS NO GOBIERNAN, SON DELINCUENTES.