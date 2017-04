1 mayo. los sindicatos dicen que "no hay excusas" para no salir a la calle y pedir mejores empleos y pensiones

30/04/2017 - 11:45

Los sindicatos CCOO y UGT consideran que "no hay excusas" para no salir a la calle este Primero de Mayo a reivindicar mejores empleos, salarios y pensiones, en un contexto en el que la economía española está creciendo "pero no se traslada a la ciudadanía".

Este Primero de Mayo celebra 73 manifestaciones en todas las capitales de provincia bajo el lema 'No hay excusas. Empleo estable, salarios justos, pensiones dignas y más protección social. #alacalle'.

Así, los sindicatos pedirán al Gobierno central, comunidades autónomas y formaciones políticas con representación parlamentaria que apoyen e impulsen las reformas y cambios necesarios para que el aumento de la producción y de la riqueza beneficie a la sociedad. El crecimiento económico, advierten los sindicatos, debe llegar a todas las personas.

En el manifiesto conjunto señalan que las políticas adoptadas durante la crisis han provocado un incremento de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social que afecta al 30% de la población, y aunque la economía española encadena tres años de crecimiento, aseguran que "no es verdad" porque no se refleja en los trabajadores.

"Nos venden una situación de bonanza y estabilidad que las familias no perciben" y "esta situación no es sostenible y no es justa" y además, advierten, "está creando el caldo de cultivo para el crecimiento de formaciones políticas y movimientos retrógrados y extremistas".

Así, pedirán la derogación de las últimas reformas laborales, la necesidad de poner en marcha el plan de choque por el empleo, devolver el equilibrio de fuerzas en la negociación colectiva, reformar el sistema de prestaciones por desempleo, exigir una ley de igualdad salarial o la prestación de ingresos mínimos promovida por los sindicatos y aprobada en el Parlamento.

