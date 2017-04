Los hogares con todos los miembros en paro aumentan en 12 autonomías

No se realmente si la economía está mejorando, yo vivo en Valencia y mucha gente de la que conocía y estaba en paro están todos trabajando. No se si el pp lo hace bien el psoe lo hacía mal, me imagino que parecido. Lo que no creo en es falsos vendedores de humo que nos prometen que con ellos se acabaría la corrupción, tendríamos trabajo dijo y de calidad y etc. Hay que ser muy tonto para creerse eso.