El 72% del empleo indefinido y el 33% del temporal destruido por la crisis se ha recuperado

Zapatero no nos metió en ningún pozo. Zapatero no despedía, ni tampoco creó la crisis económica que comenzó con Lheman y los americanos al frente.



Zapatero tampoco creó el agujero de las cajas en las que el PP tenía mayoría abrumadora ni el agujero de Madrid, Valencia, Murcia y Galicia.



Zapatero tampoco hizó una segunda reforma laboral ni tampoco creo la burbuja inmobiliaria que comenzó en la era Aznar.



Y por último Zapatero lo hizo mal en otras cosas por supuesto pero por lo menos no robo.



Basta ya de memeces, los que gobiernan ahora tienen bastantes más culpas.