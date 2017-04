La reunificación de Irlanda: el golpe bajo de la UE a Reino Unido antes de iniciar las negociaciones del Brexit

Esa noticia de presión con amenaza de UE, es imposible que sea cierta. Por muy importante que sea una nación que se quiere ir de la UE y por muy duro que haya sido el golpe y por muy mal que les haya sentado a la nación que manda en la UE, es una decisión de una nación que ha elegido marcharse y se va a ir.



No puede ser cierta la noticia porque eso no encaja no solo con los principios de la propia UE, uno de ellos no injerirse en los asuntos internos, sino que sería que la UE desapareceria antes de los previsto, porque sería un síntoma de que está en fase terminal, con final, incluso, antes de los previsto.



Vemos en muchos casos de algunos paises pertenecientes a la UE, que nunca han querido inmiscuirse en asuntos internos, ni en casos de democracias que dejan mucho que desear y con todo tipo de escándalos politicos, de corrupción, mala gestión, etc. y nunca han dicho absolutamente nada.



Tambien tiene que ser falsa porque esa no seria la forma de actuar del espíritu del proyecto común, sino de otro tipo de organización, con unos objetivos inconfesables y mafiosos, y la UE no es ninguna de esas cosas, afortunadamente.