Gortázar (caixabank): tenemos mucho que perder centrándonos en operaciones corporativas

28/04/2017 - 10:15

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, aseguró hoy que el banco está absolutamente centrado en el crecimiento orgánico del negocio y advirtió de que la entidad tiene "mucho que perder" si ahora se centrase en operaciones corporativas.

Durante la presentación de resultados trimestrales, Gortázar respondió así sobre si el banco tendría interés en adquirir el negocio minorista de Deutsche Bank España, tras afirmar que el tamaño del banco hace que lanzarse a compras de entidades pequeñas "no tenga mucho recorrido".

No obstante, el número dos del banco dijo que una eventual operación sobre la entidad alemana es "una hipótesis" y "tenemos mucho que perder centrándonos en operaciones corporativas".

Según Gortázar, la atención del banco en este momento "tenemos que tenerla en el crecimiento orgánico y ahora en el crecimiento en Portugal".

El consejero delegado no quiso referirse a la situación por la que atraviesa Banco Popular y se limitó a apuntar que él prefiere recurrir al símil futbolístico "de los buenos entrenadores que no hablan de los equipos contrarios". "No me corresponde a mí hablar de este banco porque no me haría ilusión que otros hablaran sobre si CaixaBank tiene que seguir siendo independiente", dijo.

Por ello, reiteró que "estamos absolutamente centrados" en la operación recientemente cerrada sobre BPI en Portugal. "Nos jugamos mucho, porque es la primera vez que hacemos algo fuera y estamos en ello completamente y no tenemos ninguna operación corporativa sobre la mesa y no creo que la vayamos a tener", añadió.

En relación con la posibilidad del banco de salir al exterior a realizar nuevas compras, Gortázar dijo que es un tema del que "tendremos que hablar en el futuro", si bien en el actual Plan Estratégico no figura esta opción: "No tenemos ninguna intención de hacer nada que no sea España, pero es legítimo que esa pregunta esté sobre la mesa, pero no antes de dos años".

CLÁUSULAS SUELO

Por otro lado, el 'número dos' del banco se refirió a la solución dada a los clientes en relación con las cláusulas suelo y dijo que por el momento no cuentan con datos concretos, pero "está funcionando bien".

"Hemos empezado a devolver dinero a quien correspondía y dar explicaciones a los clientes a los que no les corresponde", apuntó Gortázar, al tiempo que señaló que "nos queda todavía un recorrido importante y estamos satisfechos".

Por tanto, el directivo de la entidad destacó que este sistema arbitrado por el Gobierno y desarrollado por las entidades está funcionando y "cumpliendo su objetivo, pero vamos a darle más semanas al proceso".

De este modo, desde el banco se mostraron convencidos de que la provisión realizada para hacer frente a las devoluciones de las cláusulas suelo es "adecuada" y "no tenemos previsto hacer ningún cambio a ese respecto", porque la información disponible "nos hace confirmar que hicimos una provisión prudente del riesgo".

Por otra parte, Gortázar pidió que se cierre la reforma hipotecaria que prepara el Gobierno, pero "no de manera populista".

Así, el consejero delegado de CaixaBank consideró que "una nueva legislación me parece muy positiva" y "es necesaria y conveniente para poder seguir financiando a las personas y a las familias en condiciones muy competitivas".

