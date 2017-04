Paulo Carreño: "La elección de Donald Trump y el 'Brexit' nos han hermanado más a México y España"

Paulo Carreño, director general de ProMéxico. Imagen de Nacho Martín

Paulo Carreño es desde febrero director general de ProMéxico -el equivalente a nuestro ICEX- con el objetivo de diversificar mercados y potenciar la estructura y el acceso a fondos del organismo.

El año pasado cayó un 5,8% la inversión extranjera directa (IED) en México. ¿A qué lo atribuye?

Hay que decir que 2015 fue el año de mayor IED en la historia de México en los últimos 15 años; hubo dos o tres one-timers, compras de empresas mexicanas, que generaron un ingreso muy importante. Luego, una caída del 5,8%, comparada con la caída en términos generales del 13% y de cerca del 29% en algunos lugares de Europa occidental, yo creo que es todavía un registro positivo. Pero, más importante, nosotros nos fijamos más en los ciclos, y el actual, que responde al mandato del presidente Enrique Peña Nieto, es un ciclo de récord. En los cuatro años pasados, la IED que ha recibido México es del orden de los 123.000 millones de euros; son los mejores primeros cuatro años de cualquier Gobierno en la historia de México a este respecto. El promedio anual se ha mantenido constante por encima de los 27.583 millones de dólares (25.352 millones de euros). Y ProMéxico es responsable de la atracción del 50% de toda esta inversión.

¿Se ha notado en la captación de inversión un 'efecto Trump'?

No ha habido ningún impacto hoy mensurable. Todo está en las proyecciones, que, no hay que olvidar, están basadas en supuestos de qué es lo que podría ocurrir, por ejemplo, con el tratado de libre comercio de América del Norte (TLCAN) o qué pasaría si el Gobierno norteamericano decidiera cambiar dramáticamente su política fiscal, con algún impuesto lesivo a las importaciones, etc. Pero hoy no hay nada concreto respecto de eso. Hoy hay una intención clara y manifiesta por parte de los tres Gobiernos (Canadá, EEUU y México) por revisar el TLCAN. Hay elementos que hay que revisar y que se pueden modernizar, es un acuerdo que tiene más de 20 años, en el que no estaba incluido, por ejemplo, el comercio electrónico, temas ecológicos, ordenamientos de protección de la competencia económica. En ProMéxico estamos optimistas ante una posible revisión. Tenemos, además, al frente a un equipo negociador de primera, encabezado por el secretario Ildefonso Guajardo, que tiene más de 25 años de experiencia en negociaciones comerciales.

En cualquier caso, iniciativas como las zonas económicas especiales parecen orientadas a abrir México a nuevos mercados...

Desde luego. Estamos conscientes de que tenemos una altísima concentración con Norteamérica. Y en eso hemos ido avanzando. Cuando inició esta Administración, y por eso yo no lo centraría en la coyuntura postelectoral de Estados Unidos, el 44% de toda la inversión extranjera que recibía México era de EEUU. Hoy es el 38%. El porcentaje se ha disminuido aumentando justamente la inversión extranjera de Europa y, en menor medida, del Asia-Pacífico. Es decir, hacia allá vamos. Hoy buena parte de todos los proyectos de inversión y exportaciones que tiene ProMéxico son de países distintos a EEUU. Esto no quiere decir que no nos interese ya EEUU o no vaya a ser un socio prioritario, lo seguirá siendo. Hay una estrategia dedicada a la diversificación. Nos interesa, por ejemplo, la actualización del tratado de libre comercio con la Unión Europea; estamos trabajando en ello, con avances importantes, con un apoyo sustantivo y solidaridad del Gobierno español, que mucho apreciamos. Posiblemente veremos frutos a final de año.

Se ha manejado la cifra de 12.872 millones de euros como estimación de la IED que podría recibir este año México, con protagonismo de Europa. ¿Es así? ¿Qué papel tiene ahí España?

La cifra del Banco de México para 2017 son 19.950 millones de euros; para 2018 un poco más, 21.514 millones. En el caso particular de España podríamos hablar de unos 2.758 millones de euros. Desde luego, España será una de las economías que más nos interesa que participe en la atracción de esos flujos de IED.

¿En qué sectores hay más oportunidades?

En agroindustria, energías limpias -pero también recursos no renovables-, el sector automotriz, la hotelería, la infraestructura. Estos son las tradicionales, donde las grandes empresas han participado. No obstante, uno de los resultados positivos de esta reunión bilateral México-España es la suscripción de un acuerdo entre el ICEX y ProMéxico, por el que nos vamos a concentrar en un sector tradicionalmente dejado de un lado: las pymes.

¿Qué balance hace de su visita a España y cómo ve la relación económica entre los dos países?

Yo no recuerdo, en visitas de esta naturaleza, tanta cercanía como la que expresó el ministro Dastis hacia el doctor Videgaray y toda la delegación, y que desde luego reciprocó el secretario Videgaray. El 40 aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre México y España, y la coyuntura también del resultado electoral en los Estados Unidos, el Brexit, así como los cambios y movimientos que estamos viendo en Europa, yo creo que nos han hermanado más a los dos países. Y nos han puesto positivamente en alerta para explorar más oportunidades entre los dos. Entre los saldos positivos de esta Comisión Binacional está la firma de cuatro acuerdos, en materia cultural y educativa; de intercambio de flujos laborales; el acuerdo ProMéxico-ICEX, y otro en materia de seguridad, combate al crimen organizado.

