Bruselas lleva a España al TJUE por no aplicar la normativa UE sobre hipotecas

La unión europea para lo único que ha servido y sigue, es para engordar a los políticos, que son los únicos bien beneficiados, mientras nosotros nos apretamos el cinturón, ellos siguen despilfarrando el dinero y repartiéndolo entre sus amiguetes y me pregunto porque la unión europea, después de lo que se esta viendo en España no habre una investigación y lleva a los corruptos a juicio y les hace devolver todo lo que han cogido.



A PERDÓN PARA ESO ESTAMOS LOS CIUDADANOS PARA PAGAR LA DEUDA.



lo primero que tiene que hacer la unión europea si es cierto que esta para el bienestar social, ES PEDIR A ESPAÑA QUE ELIMINE AL 80% DE LOS POLÍTICOS Y BAJAR SUELDO AL RESTO, ASÍ COMO ELIMINAR LAS SUBVENCIONES Y QUE SE MANTENGAN CON SUS AFILIADOS Y LAS EMPRESAS QUE QUIERAN DONAR Y TAMBIÉN A LOS SINDICATOS Y ALGUNAS ONG QUE NO ESTÉN CLARAS.