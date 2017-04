Economía.- La Eurocámara pide apoyos específicos para la renovación de la flota en regiones ultraperiféricas

BRUSELAS, 27 (EUROPA PRESS)

El pleno del Parlamento Europeo ha pedido este jueves que se permita asignar apoyos específicos a la renovación de la flota tradicional y artesanal de las regiones ultraperiféricas (RUP) como Canarias, pese a que la ponente del informe europarlamentario ha avisado de sus dudas sobre la viabilidad jurídica de esta petición.

La enmienda adoptada con 358 votos a favor, 240 en contra y 16 abstenciones apunta en concreto a que se puedan financiar con fondos europeos o nacionales la compra de nuevos buques en las RUP.

"Lamento que esta enmienda genere esperanzas que no podrán ser satisfechas. Este resultado no respeta la coherencia entre la política pesquera común y el Fondo europeo marítimo y pesquero, respectivamente, y dudo de su viabilidad jurídica", ha declarado la eurodiputada responsable del informe que ha sido enmendado, la socialista alemana Ulrike Rodust.

Rodust ha considerado que los esfuerzos de la estrategia europea debían dirigirse más hacia una pesquería sostenible con caladeros recuperados, más que hacia las ayudas a la flota.

El documento final pide a la Comisión Europea que permita financiar los buques de pesca tradicional y artesanales de las regiones ultraperiféricas que desembarcan todas sus capturas en sus propios puertos y contribuyen al desarrollo sostenible local.

El objetivo, añade el texto no vinculante, será el de "aumentar la seguridad de las personas, cumplir con las normas europeas en materia de higiene, luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y conseguir una mayor eficiencia ambiental".

En cualquier caso, los eurodiputados admiten que la renovación de la flota con apoyo de fondos europeos y nacionales debe "respetar los límites máximos" de capacidad autorizados, estar dirigida únicamente a la sustitución de buques antiguos por nuevos modelos y ser compatible con la pesca sostenible y el rendimiento máximo sostenible.





PUBLICIDAD