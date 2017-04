Economía.- Cellnex Telecom cuenta con más de 2.000 millones para seguir creciendo en Europa



BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

La multinacional Cellnex Telecom cuenta con una capacidad de más de 2.000 millones de euros entre líneas de financiación y tesorería para seguir creciendo, manteniendo el foco en Europa, han explicado este jueves sus directivos en la junta anual de accionistas en Barcelona, en la que también han destacado la estabilidad de la estructura de su deuda.

El presidente de Cellnex, Francisco Reynés, ha afirmado que 2017 es un "año prometedor" por el crecimiento orgánico y por posibles nuevos proyectos a la vista, y aunque ha reconocido que algunos no se materializarán porque no les interesen o porque no resulten elegidos, los que hagan habrán sido previamente analizados para que sean un éxito.

El consejero delegado de Cellnex, Tobías Martínez, ha esperado que de aquí a un año puedan compartir con los accionistas una continuidad del crecimiento experimentado en los últimos dos años, y ha afirmado que "es difícil fijar el límite" porque hay grandes oportunidades de negocio en el sector de las telecomunicaciones y los operadores neutrales.

En declaraciones a la prensa tras la junta, Martínez ha incidido en que la prioridad es consolidar los cinco mercados en los que ya están presentes, pero si aparecen oportunidades las estudiarán --sin un objetivo prefijado de inversión anual--, y Reynés ha agregado que cualquier crecimiento irá vinculado a la rentabilidad y estabilidad financiera.

DIVIDENDO Y CONSEJO

La junta de accionistas ha aprobado este jueves un dividendo complementario bruto de 0,042325 euros por acción, de forma que el dividendo total a repartir con cargo a 2016 será de 0,086325 euros brutos por acción --en 2017 crecerá un 10%--.

El pago del dividendo complementario está previsto durante la primera quincena del mes de mayo y, en el supuesto de que, a la fecha de distribución de los referidos dividendos, la sociedad tuviera acciones que no tuvieran derecho a percibir dividendo, el importe que les hubiera correspondido será aplicado a reservas voluntarias.

Los accionistas también han aprobado el nombramiento de Marieta del Rivero Bermejo como nueva consejera de la compañía como independiente, convirtiéndose en la primera mujer del consejo y de la que Reynés ha destacado la calidad de su trayectoria.

Su incorporación supone ampliar el consejo de nueve a diez miembros, con cinco independientes, superando el umbral establecido en las recomendaciones de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, a los que se suman los actuales cuatro consejeros dominicales y un consejero ejecutivo.

Asimismo, da cumplimiento a lo anunciado en la junta de 2016 para incorporar a una nueva consejera que reforzara el peso de los independientes, y también es un primer paso en la línea de avanzar en la diversidad de género en el consejo, dejando de ser la única del Ibex sin mujeres en dicho órgano.

Por otra parte, el consejo de administración de Cellnex ha acordado el nombramiento de Bertrand Boudewijn Kan, consejero independiente y actual presidente de la comisión de auditoría y control, como vicepresidente del consejo.

PUBLICIDAD