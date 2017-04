BBVA espera haber digerido la totalidad de su 'ladrillo' dentro de tres años

27/04/2017 - 14:00

No tiene previsto cambiar su provisión de 577 millones de euros para hacer frente a la devolución de cláusulas suelo poco transparentes

El consejero delegado de BBVA (BBVA.MC ) Carlos Torres, ha afirmado este jueves que el banco espera haber digerido el 'ladrillo' que mantiene en su balance en un periodo de tres años y ha apuntado que la entidad ya trabaja en acelerar el "desagüe" de estos activos.

"Llevamos años digiriendo, pero todavía nos quedan dos o tres años de pérdidas para dar el problema por cerrado. Estamos trabajando en ello", ha indicado en rueda de prensa de presentación de resultados del primer trimestre del año.

El directivo ha precisado que en el banco ha conseguido reducir un 9% su exposición inmobiliaria en los tres primeros meses del año, dado que está llevando a cabo la estrategia de acelerar al máximo el "desagüe" en un entorno de mercado mejor que el visto en años precedentes.

En este sentido, ha recordado que en estos momentos la demanda de la vivienda es creciente, se ha reactivado la construcción y los precios están al alza, lo que hace que la entidad mantenga una perspectiva positiva que le impulsa a acelerar la reducción de estos activos.

Torres ha indicado que el banco lleva años rebajando su exposición al 'ladrillo', hasta el punto de que ahora se encuentra a la mitad "del pico" que llegó a tener en otros tiempos en cuanto a exposición neta.

PROVISIONES POR CLÁUSULAS SUELO SIN VARIACIÓN

En la primera rueda de prensa no presencial que el banco convoca para presentar resultados, el consejero delegado se ha referido a la devolución de las cláusulas suelo poco transparentes y ha apuntado que BBVA está reintegrando "todo el dinero, con intereses y sin condiciones" en aquellos casos en los que corresponda.

"El sistema que hemos puesto en marcha funciona con normalidad y es un procedimiento sencillo y ágil. Estudiamos cada caso, pero la casuística es compleja, como también vemos en los tribunales", ha destacado.

Por el momento, el banco no tiene intención de hacer cambios en las provisiones para cubrir esta contingencia, por lo que mantendrá los 577 millones de euros dotados en diciembre de 2016. "No hay que nos haga cambiar la visión de que esa provisión no es la adecuada", ha añadido.

Por otra parte, el 'número dos' del banco que preside Francisco González ha precisado que las hipotecas que actualmente está entregando BBVA se reparten al 50% entre tipo fijo y tipo variable, mientras que en el stock de crédito tan solo el 2% de las hipotecas son a tipo fijo.

RECUPERAR LA CONFIANZA DEL CLIENTE

Torres también ha compartido las palabras del subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, que instaba a las entidades financieras a utilizar un lenguaje no engañoso en su trato con el cliente. "En BBVA hemos tenido la confianza del cliente en el pasado y la queremos tener de forma continuada en el futuro", ha asegurado.

Desde su punto de vista, el comportamiento "íntegro, claro y transparente" de las entidades ha de ser la base de la confianza en su relación con los clientes.

