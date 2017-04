Dancausa (bankinter): "mi hermana es una persona absolutamente íntegra y honrada con vocación de servicio"

27/04/2017 - 10:55

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, salió hoy en defensa de su hermana, Concepción Dancausa, delegada del Gobierno de Madrid, y afirmó que es "una persona íntegra y honrada con vocación de servicio".

Así lo indicó la directiva de Bankinter durante la presentación de resultados trimestrales cuando fue preguntada sobre los casos de corrupción conocidos en las últimas semanas, algunos de los cuales afectan a su hermana.

"Estoy profundamente orgullosa de mi hermana", incidió la directiva, tras destacar que esta cuestión es algo que "nos afecta a la familia". Según Dancausa, "me encantaría poder hablar de mi familia, pero mi responsabilidad es hablar de los resultados del banco porque esto entra dentro del ámbito personal".

Pese a ello, añadió que la delegada del Gobierno remitió un comunicado explicando la situación de todo lo que había sucedido y "me ha sorprendido que no lo he visto reflejado en los medios".

"Ante la corrupción me siento como toda la sociedad, con un cierto desasosiego y esto no parece que vaya a finalizar pronto porque estos escándalos van a seguir mientras no se corrijan los fallos", apuntó.

Además, Dancausa dijo que es necesario que las instituciones "funcionen de verdad y se separen los poderes de verdad, y existe un recorrido de mejora importante".

Dancausa también manifestó que es preciso eliminar las causas por las que se cometen estos delitos, pero hay otro hábito que se ha implantado y que es "tremendo", porque supone "prejuiciar la presunción de culpabilidad y que a toda persona investigada se le marca de por vida".

Por último, arremetió contra otro hábito, la filtración de actuaciones judiciales que son declaradas secretas. "Qué sentido tiene que las televisiones estén esperando para tomar imágenes de las detenciones", se pregunto. A su juicio, esto también es "una pequeña corruptela" porque puede responder "a favores o dinero o algo".

