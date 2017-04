El paro aumentó en 17.200 personas en el primer trimestre y se destruyeron 69.800 empleos

Al 8 y al 9.



Añadir estos datos en vuestro análisis:



Lo que hace el PP no es sólo c rear los empleos que son la diferencia.



Lo primero que tiene que hacer el PP es detener los cientos de miles de parados nuevos cada año.



Usar las cifras de 2011 para poner el listón de partida al PP es tan estúpido que da risa.



Sois los mismos que afirmáis que el crash inmobiliario de 2008 se prepara en el 2000-2003, pero el millón de empleos que se pierden tras dejar el país en bancarrota son parados por culpa del PP.



jajaja, los parados de los primeros meses (no años, MESES) del PP son culpa de las decisiones del PP







JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA







Y otro dato sin importancia. El estado tiene 300.000 funcionarios menos.



El PSOE contrató 600.000 funcionarios (que se restan de los parados, sí, pero que los pagamos todos) y esos salieron de las listas del paro.







Ahora el PP ha tenido que reducirlos y esos han sumado parados del PP.







Ningún economista serio dice que el PP ha favorecido la creación de 300.000 empleos.



Le PP ha invertido la caída en aumento (eso ya es un hito) y los empleos creados han sido de 1,7 millones. En realidad 2 millones menos 300.000 funcionarios "no renovados" según se iban jubilando.



Los análisis podemitas no superan el mínimo test de veracidad.







Otro dato de regalo: La EPA es una encuesta, cada uno dice lo que quiere. Pues bien, si se cruzan los datos de la EPA con los de afiliación a la seguridad social, se ve que la EPA da 104.000 autónomos menos trabajando de los que están cotizando a la Seguridad Social.







De nada