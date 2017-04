La recaudación del IRPF pone en duda el objetivo de Hacienda de superar los 200.000 millones en 2017

BSB la demagogia está muy bien para las kedadas podemitas. Pero lo cierto es que una persona que gana 200.000 euros paga muchísimo más IVA que alguien que gana 12.000 euros puesto que su consumo es mayor. Y el currante que gana 12.000 euros si tiene cabeza, se comprará un móvil básico mientras que el que gane 200.000 euros normalmente se comprará un modelo de mayor precio.



Además no te olvides que quién gane 200.000 euros mañana se muda a cualquier país civilizado sin ningún tipo de problemas y desde allí trabaja. Cosa que no puede hacer el que gana 12.000 euros. Así que al final, cambiar IVA por IRPF tendría dos efectos: los trabajadores y empresarios más productivos se irían del país y estaríamos subvencionando en cierta forma las importaciones y penalizando las exportaciones, ya que el que importa no ha tenido que soportar el IRPF confiscatorio español, pero el que exporta sí. Sin embargo sólo se grava con un IVA reducido al que importa y sólo se elimina un porcentaje muy reducido de cargas y gravámenes al que exporta. Por lo que no sólo es que hayas eliminado a los trabajadores más productivos de España sino que encima ninguna empresa querría venir a producir a España porque le resultaría más barato hacerlo en el extranjero.



La reforma fiscal de Trump va por ahí: menos IS, menos IRPF y supresión total de sucesiones y donaciones. Todo para atraer al mayor número de empresas posibles. Y eso en un país que tiene un 4% de paro. Pero aquí los zurdos (ya sean del PP o de Podemos) como siempre pensando con el culo.