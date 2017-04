La CNMV advierte de varios 'chiringuitos' extranjeros no autorizados a prestar servicios de inversión

26/04/2017 - 10:47

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha trasladado las advertencias de los supervisores de Reino Unido (FCA), Suecia (SFSA) e Italia (Consob) sobre una decena de 'chiringuitos financieros' que no pueden prestar servicios de inversión.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

En concreto, la FCA británica ha alertado de las firmas Zenith Investor (www.zenithinvestor.com) y Zeb Insurance (www.zeb-insurance.com/www.zeb-insurance.com.uk), por no estar debidamente registradas, mientras que la SFSA sueca ha hecho lo propio con MWI Consultants (www.mwiconsultants.com) y The Elliot Private Equity (www.elliotpe.com).

De su lado, el supervisor italiano ha advertido de las firmas Blue Seal Limited/Blonde Bear OU (www.cac400.com/www.mib700.com), Innovate Markets Ltd (www.innovatemarkets.com), FX Choice Limited (www.myfxchoice.com) y S.O. Strategic Partnership LP/Fintech Technologies Limited. Además, la Consob ha suspendido el programa de inversión 'rent to buy' ofrecido a través de la web www.dianesis.com.

Las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias.

