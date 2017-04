Economía.- La CNMV advierte de varios 'chiringuitos' extranjeros no autorizados a prestar servicios de inversión

br /> MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha trasladado las advertencias de los supervisores de Reino Unido (FCA), Suecia (SFSA) e Italia (Consob) sobre una decena de 'chiringuitos financieros' que no pueden prestar servicios de inversión.

En concreto, la FCA británica ha alertado de las firmas Zenith Investor (www.zenithinvestor.com) y Zeb Insurance (www.zeb-insurance.com/www.zeb-insurance.com.uk), por no estar debidamente registradas, mientras que la SFSA sueca ha hecho lo propio con MWI Consultants (www.mwiconsultants.com) y The Elliot Private Equity (www.elliotpe.com).

De su lado, el supervisor italiano ha advertido de las firmas Blue Seal Limited/Blonde Bear OU (www.cac400.com/www.mib700.com), Innovate Markets Ltd (www.innovatemarkets.com), FX Choice Limited (www.myfxchoice.com) y S.O. Strategic Partnership LP/Fintech Technologies Limited. Además, la Consob ha suspendido el programa de inversión 'rent to buy' ofrecido a través de la web www.dianesis.com.

Las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias.

