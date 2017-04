El PSOE se persona como acusación popular en la 'operación Lezo'

Esperemos que no sea como la acusación popular que ejercía manos limpias, esperemos que no sea la maniobra sucia de tapar, taponar el acceso a una verdadera acusación popular ¿comprenden? ,..... el sucio juego del bipartidismo, usted gobierna en cierta manera con mis votos pero ahora hago de oposición obstruyendo a la verdadera oposición porque si en las próximas gano yo todo seguirá igual para nosotros dos que es lo importante,.... así que si la gente se mosquea me votará a mí que soy el mismo perro,.... no sé si me explico..... uno tiene que saber como funciona el bipartidismo el PPSOE, se cargarón en su día al partido comunista, y se intentaran cargar a cualquiera que ejerza una verdadera oposición, ya sea de izquierda o de derecha, y en este caso particular cierran el paso a una verdadera acusación, porque que la acusación popular en un caso de corrupción la represente uno que tiene a sus espaldas tropecientos mil casos de corrupción huele a caca de la vaca,....