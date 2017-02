José Carlos Díez (PSOE) arremete contra Rajoy por dejarse rescatar

En el ADN de la mayorias de las personas se encuentra generalmente este deseo de aspirar a mejorar su actividad laboral, bien por mayor retribución, reconocimiento o cualquier otra causa motivadora de este cambio.



Dicho este mensaje, antídoto de la envidia, hay que reconocer que Zapatero cometió errores graves; pero esto no contradice, ni anula los desaciertos de otros gobiernos, en este caso del PP .



La Crisis no aparece de pronto, viene como consecuencia de multiples elementos, que viene de atrás y tenemos que tener la decencia de analizarlos, para mejorar y no volver a caer en lo mismo