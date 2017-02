La ley facilita la contratación por ETT para frenar el monopolio de la estiba

La reforma de la estiba, aprobada ayer en Consejo de Ministros, busca liberalizar el sector y eliminar el monopolio que los sindicatos ostentan sobre la contratación y el acceso a la profesión. El Real Decreto Ley abre la puerta a que las empresas contraten a cualquier persona con formación de tres formas: directamente, a través de una Centro Portuario de Empleo (los herederos de las SAGEP) o un Empresa de Trabajo Temporal (ETT), que actualmente tienen vetado dedicarse a la cesión de empleados portuarios que se dediquen a la carga y descarga de mercancías.

El texto del nuevo Real Decreto elimina expresamente el recargo del 32% que las empresas tenían que pagar a la Seguridad Social cuando contratan a un trabajador menos de siete días. Fuentes de Puertos han explicado que es necesario eliminar dicho recargo para dar entrada a las ETT al sector en igualdad de condiciones. Al parecer, dicho recargo ya no se aplicaba en las actuales SAGEP.

"La UE no permite que se ponga ningún tipo de limitación a la contratación y acceso a la profesión de la estiba. Las empresas podrán contratar a cualquiera que tenga la formación, esté o no en una lista", dicen fuentes cercanas a Fomento.

El recargo en las cotizaciones a la Seguridad Social se creó para penalizar que las compañías contrataran a una persona el lunes y le despidieran el viernes, eliminando su derecho al descanso y las cotizaciones del fin de semana. Pero, dado el carácter estacional del trabajo de la estiba y la desestiba (depende de la cantidad de barcos que lleguen a puerto y tienen picos de trabajo muy fuertes), el uso y costumbre ha hecho que se elimine esta acepción.

"Partiendo de la irregularidad consustancial a los trabajos portuarios, es excepcional la aplicación del recargo de la cuota empresarial de la Seguridad Social por contingencias comunes a los contratos de carácter temporal inferiores a siete días efectivos asociados a la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías", recoge el borrador del Real Decreto al que ha tenido acceso este diario.

Un portavoz del sindicato Coordinadora criticó la eliminación del recargo, porque "prima la contratación por ETT y precariza las condiciones laborales de la estiba". "Seremos el único sector en el que no va a estar penalizado tener trabajadores temporales y eso no puede ser", aseguró. En este punto, fuentes cercanas a Adecco explicaron a este diario que la medida sólo equipara las condiciones que actualmente tienen las SAGEP, que no tienen ese recargo. "Estas sociedades de empleo portuario son como ETT especializadas. Tienen los trabajadores fijos, pero no estos cobran en función de las horas que trabajan".

