La 'guerra' de la estiba amenaza la viabilidad de Algeciras y Valencia

en valencia hace 6 meses se abrió la bolsa para estibadores portuarios , la empresa de los estibadores se llama sevasa y para acceder , la antesala es una empresa de trabajo temporal que que se llama randstad pues bien,yo como candidato lleve mis papeles a randstad , por que como e dicho antes , primero entras como eventual a través de randstad y cuando hay una vacante sevasa contrata de la bolsa de randstad . requisitos para ser estibador: orden fom 2297/2012 o sea una fp que hay dentro de ese listado (no valen todas) y carnet de camión en mi caso lo cumplo pues fíjate tu que me entero que randstad parece ser que quiere hacer las cosas bien y contratar a la gente que cumpla con la normativa pero a sevasa ( o a sus sindicatos cgt ,ugt sei ,coordinadora ) no les gusta la idea de que entren intrusos a trabajar al puerto de valencia por intrusos quiero decir gente que no sea de la familia (como es mi caso) entonces antes de que randstad publique una lista de admitidos , deciden hacer ellos otro proceso de selección paralelo al de randstad e imponer sus candidatos (lógicamente no lo van a reconocer) por que ellos para quitarse las pulgas , dicen que ellos no hacen el proceso de selección , que lo hace una empresa ajena en este caso randstad. citaron a la gente durante una semana en el edificio de sevasa y allí estuvieron recogiendo documentación (curriculums títulos y demás) cual fue mi sorpresa cuando llega mi turno y al entrar están allí todos los representantes de los sindicatos antes nombrados y al aportar mi documentación , me dice muy amable ¿el libro de familia o el numero de chapa de tu familiar? a ver , por todos es sabido que aquí en valencia o tu padre es estibador o no entras , por mucho que ahora digan que eso no es así , ellos mismos si llamabas por teléfono y preguntabas te lo hacían saber (ahora no creo que lo hagan) . yo savia que desde que salio la orden fom (lo de las fp) año 2012 no habían habido ingresos y por lo tanto esperaba poder adelantar a muchos hijos de estibador que por desconocimiento no tuviesen ese requisito y decidí presentarme pensando (lo dice la ley tienen que cogerme si o si) y luego que entren lo hijos que quieran ..... cual es mi sorpresa cuando me entero que no e sido seleccionado y que hay mas gente como yo , pero eso si , hijos de estibadores si que han entrado sin carnet de camión ni fp ni nada. llamo a ransdtad para pedir explicaciones y me dicen que es legal por que van a separar operativas y la gente que no tiene la orden fom va a realizar tareas complementarias y ese requisito no es necesario (cosa que es verdad) pero mi pregunta es la siguiente: si es cierto que no se entra por ser hijo ¿pueden enseñar entonces la lista de admitidos y ver si están emparentados con otros empleados? ¿que hace a esas personas sin formación mas interesantes para que una empresa de trabajo temporal prefiera contratarles antes a ellos que a gente con la formación ? sabiendo que una persona con la formación fom2297/2012 tiene el plus de polivalencia al poder hacer todos los trabajos y que una persona sin ella , solo puede hacer tareas complementarias , ¿pueden explicar que criterio a seguido la empresa para contratar esa gente? pueden explicar por que estaban los sindicatos recogiendo curriculums si eso según ellos es trabajo de randstad ¿ por que se hizo en las instalaciones de sevasa? ¿para que me pidieron el libro de familia?