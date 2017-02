Niño Becerra: "Maldecir contra las Black es maldecir contra el crecimiento vivido entre 1996 y 2006"

Sr. Niño Becerra creo que Vd. en sus comentarios ha tratado de crear un circuito vicioso para justificar lo injustificable. Ya la justicia ha dictado sentencia sobre las tarjetas black y no debería parar ahí, sino continuar investigando las sobretasaciones, de las viviendas y locales comerciales ), los créditos hipotecarios de hasta el 140% de las tasaciones, el acceso a los créditos que se concedía a todos y que tanto daño ha hecho a los ciudadanos en particular y a la economía nacional, hoy he leído que 300 banqueros de las antiguas cajas se enfrentan a penas por su mala gestión, y por otro lado no creo que el informe encargado al Banco Central valla a dar fruto alguno, es como si decimos a un árbitro que haga una crítica de su propio arbitraje, y a los partido políticos pedirles responsabilidades políticas durante el periodo 1996 a 2006, en fin, de “esas aguas estos lodos”. Aunque el Sr Niño Becerra diga “ese maravilloso crecimiento”