Economía/Bolsa.- El Ibex 35 termina la semana por debajo de los 9.500 puntos y se deja un 0,49% en la semana

br /> MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El Ibex 35 ha cerrado la semana por debajo de los 9.500 puntos (9.453,5) tras retroceder un 0,42% durante la sesión de este viernes y un 0,49% en el conjunto de la semana.

Indra ha sido la compañía con mayor revalorización en el día, tras dispararse un 8,96%, hasta los 11,72 euros por acción. Los inversores han acogido bien los resultados de la consultora tecnológica, que ayer anunció a cierre de mercado que dejaba atrás las pérdidas tras registrar un beneficio neto de 69,9 millones de euros.

Por detrás se ha situado IAG con una subida del 4,13%. El 'holding' que engloba a Iberia, British Airways (BA), Vueling y Aer Lingus ha presentado este viernes sus resultados anuales, que reflejan un beneficio neto de 1.952 millones de euros en 2016, con un incremento del 28,8% respecto a un año antes, pese a la devaluación de la libra esterlina tras el 'Brexit'.

También se han situado en terreno positivo Gamesa (+2,99%) y Telefónica (+0,96%), que también presentaron ganancias ayer, así como Iberdrola (+0,72%), Cellnex (+0,31%), Dia (+0,1%) y Enagás (+0,04%).

El resto de los valores del selectivo han cerrado la semana en negativo, incluida la banca al completo. CaixaBank (-1,77%), Sabadell (-1,56%), Popular (-1,36%), Santander (-1,31%), BBVA (-1,15%), Bankia (-1,08%) y Bankinter (-0,56%) han experimentado retrocesos.

Tampoco han logrado mantener el tipo Acciona (-2,64%), Acerinox (-1,82%), ArcelorMittal (-1,56%), Viscofan (-1,55%), Amadeus (-1,32%) y Red Eléctrica (-1,24%).

El selectivo español ha compartido comportamiento negativo con las principales plazas europeas, que se han dejado durante el día un 0,38% en el caso de Londres, un 0,94% en el de París y un 1,2% en el de Fráncfort.

En el mercado de deuda, la prima de riesgo española se situaba en los 151,6 puntos básicos, con la rentabilidad del bono a diez años en el 1,611%. Al mismo tiempo, el euro se intercambiaba por 1,05827 dólares.

SEMANA COMPLICADA PARA EL IBEX

En opinión del analista de XTB Rodrigo García, la semana que hoy termina ha sido "complicada" para el Ibex 35, ya que a la apertura "bastante alcista" del lunes le siguieron unos días en los que "los vendedores tomaron el control" y el tono de la semana adquirió un sesgo "marcadamente bajista".

Los grandes ganadores de la semana han sido las compañías que han presentado resultados. La salida de Indra de 'números rojos' ha propiciado un repunte semanal de más de un 6% y que haya sido la compañía de mayor revalorización del Ibex. En el podio se sitúan también Telefónica e Iberdrola, con subidas de un 4% y un 2,8%, respectivamente.

En el lado contrario se colocan los valores financieros, que han tenido los peores desempeños de la semana, según señala en declaraciones a Europa Press el analista, que concluye que los "nuevos aires" impregnados por el nuevo presidente de Popular no han permitido a la entidad aguantar los 0,8 euros por acción y se ha dejado otro 6,5% a cierre de semana.

Bankia, Sabadell y Caixabank "flanqueaban a Popular", con pérdidas superiores al 4% semanal, según García. "El fuerte peso bancario con el que cuenta el Ibex 35 ha vuelto a quedar en evidencia en una semana en la que nuestro selectivo fue en todo momento a la zaga de los principales índices mundiales", ha indicado el analista.

García también destaca el valor IAG, que ha sido protagonista por la expectativa de que sus cuentas aguantaran o no los sucesos derivados del 'Brexit' y la devaluación de la libra. "La realidad es que no sólo no se ha visto afectada sino que ha aumentado el beneficio casi un 29% y, sobre todo, el resultado operativo cerca de un 6%", ha señalado el analista.

De cara a la próxima semana, la "lateralidad" del Ibex permite vislumbrar como escenario más probable el nivel de los 9.350 enteros. "Creemos que entra dentro de la lógica ver un Ibex 35 fluctuar entre la zona de los 9.350 y los 9.500 puntos", concluye el analista.

PUBLICIDAD