Macron propone recortar el gasto en 60.000 millones y eliminar 120.000 funcionarios

Número #5 01 ¡Más verdad que un santo!



Los políticos hablando de imbecilidades y de lo importante no quieren saber nada, porque si no se reduciría su sistema partitocrático.



¿A qué no se habla de por qué no se permite la movilidad de funcionarios entre comunidades autónomas? Eso mejoraría la eficiencia, sin necesidad de convocar nuevas oposiciones, salvo que sean necesarias y en sectores que de verdad se necesite personal.







El sistema (casta y neocasta) sabe actuar muy bien con cortinas de humo para que de lo importanteSalusti el pueblo ni se entere.