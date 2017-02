De Guindos, tras la sentencia de las 'black': "El tiempo siempre acaba poniendo todo en su sitio"

24/02/2017 - 13:36

Ve "muy razonable" y una "aportación fundamental" que el Banco de España haga un informe sobre su papel en la crisis financiera

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha afirmado este viernes, tras la sentencia de las tarjetas 'black' en Caja Madrid y Bankia, que el tiempo "siempre acaba poniendo todo en su sitio", y ha dicho ver "muy razonable" y una "aportación fundamental" que el Banco de España elabore un informe sobre su papel en la crisis financiera.

Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas antes de intervenir en el 'Foro Invertir en Argentina', organizado por El País, después de que la Audiencia Nacional haya condenado a los 65 acusados que utilizaron las tarjetas de Caja Madrid y Bankia entre 2003 y 2012, entre ellos a los expresidentes de las entidades, Rodrigo Rato y Miguel Blesa, por un delito continuado de apropiación indebida.

De Guindos ha mostrado su "respeto" por las sentencias judiciales y ha recordado que el caso de las tarjetas 'black' formaba parte de una instrucción que dio el Gobierno al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y este a los nuevos equipos gestores de las antiguas cajas de ahorro, para que cualquier conducta que fuera "potencialmente irregular" se pusiera en conocimiento de la Fiscalía.

"El tiempo siempre acaba poniendo todo en su sitio", ha afirmado De Guindos, quien ha insistido en respetar las decisiones, y ha recordado que el FROB ha remitido a la Fiscalía 47 operaciones de casos "potencialmente irregulares" referidos, aparte de a Bankia, a otras entidades como Catalunya Caixa o Novacaixagalicia, entre otras.

Preguntado sobre si le han "dolido" las imputaciones por el caso de las tarjetas 'black', como la del exvicepresidente Rodrigo Rato, De Guindos ha respondido: "Ni me duelen ni me dejan de doler, no entro en cuestiones personales". Así, ha remarcado que el planteamiento es de "cumplimiento de la Justicia", y que cualquier tipo de conducta irregular se ponga en conocimiento de la Fiscalía.

En esta línea, ha insistido en que el FROB remitió 47 actuaciones irregulares a la Fiscalía que "lógicamente a la sociedad española le alarman", aunque ha apuntado que "más allá de los errores, el sistema financiero español está saneado y Bankia es la entidad más solvente de España" en términos de capital y de gestión profesional. No obstante, ha afirmado que es preciso ver cómo "maximizar" el retorno sobre la desinversión en Bankia y BMN, donde el Estado tiene una participación del 65%.

PIDE UN ANÁLISIS "SERENO Y SENSATO"

De Guindos ha subrayado que la comisión de investigación sobre el rescate bancario que se llevará a cabo en el Congreso de los Diputados tiene que hacer un análisis "sereno y sensato" de los factores que llevaron a la burbuja inmobiliaria y de crédito, así como sobre las implicaciones del estallido de la crisis y las respuestas a la misma, incluidas las actuaciones a partir de 2012, cuando tenía ya "responsabilidad" como ministro de Economía.

Además, ha destacado la necesidad de ver en ese análisis dónde esta España, dónde está ahora y cuáles fueron las actuaciones para "aprender de los errores y no repetirlos en el futuro".

El ministro ha subrayado que "lo importante" es que en la actualidad el sistema financiero español, en el que se han inyectado más de 60.000 millones para rescatar las antiguas cajas de ahorro, está en una situación "mucho mejor", lo que supone "uno de los elementos diferenciales por los que España crece".

A este respecto, ha indicado que durante su reunión de ayer, jueves, en París con sus homólogos de Italia y Francia quedó constatado que los dos factores que se encuentran detrás de la recuperación de la economía española son la competitividad y el saneamiento del sistema financiero.

Además, De Guindos ve "muy razonable" el informe que va a elaborar el Banco de España para explicar su papel durante la crisis financiera, la "más intensa de muchas décadas", ya que "es necesario saber cuáles fueron las causas, qué se hizo mal o si se podían haber hecho otro tipo de cosas".

"La sociedad española está pidiendo una explicación y es la que tiene que intentar dar con seriedad esta comisión de investigación y el Banco de España, con el libro blanco que ha encargado. "Me parece muy razonable y es una aportación fundamental porque es el supervisor del sistema bancario", ha añadido.

