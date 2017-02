Ciudadanos pide a los partidos no alargar la tramitación de la ley de autónomos en el Congreso

23/02/2017 - 14:51

ATA y UPTA ven injustificado que la iniciativa, que el Pleno aceptó a finales de noviembre, siga sin aprobarse

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos ha pedido al resto de grupos con representación en el Congreso que "no pongan trabas" en la tramitación de la proposición de Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo y que de esta forma no soliciten más prórrogas para presentar enmiendas.

Tras un encuentro con las asociaciones de autónomos ATA y UPTA, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha advertido que su grupo no permitirá dar "pasos atrás, ni que se bloquee" en la Cámara esta iniciativa, que confía ver aprobada esta misma primavera.

En una rueda de prensa en el Congreso, Rivera ha explicado dos de las enmiendas que su grupo ha registrado para complementar la proposición de ley: una para eximir a los autónomos societarios del aumento del 8% en sus cuotas y otra dirigida a recuperar el aplazamiento de pagos, suspendidos tras un reciente decreto ley con medidas tributarias.

RIVERA CREE QUE LA SUBIDA FUE INVOLUNTARIA

En este sentido, el presidente de la formación naranja ha valorado como "una losa sobre los autónomos" la subida de las cuotas, producido tras la última subida del Salario Mínimo Interprofesional y se ha mostrado convencido en poder revertirlo, ya que cree que la subida fue una consecuencia involuntaria del acuerdo entre PP y PSOE. Esta subida ha afectado, según los datos ofrecidos por ATA y UPTA, a unos 500.000 autónomos.

Respecto al aplazamiento de pagos, Rivera cree que no tiene sentido impedir a los autónomos poder acogerse a esta figura, ya que son "recaudadores" en el sistema tributario español. Las organizaciones de autónomos han pedido, en este sentido, una mayor seguridad jurídica puesto que ya existe una instrucción de Hacienda para poder mantener los aplazamientos durante 2017.

Otras medidas, como el cese de actividad, ha dicho, no han sido incluidas dentro de las enmiendas y serán discutidas en la subcomisión parlamentaria que debatirá la reforma en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

EL MINISTERIO, "NO SABE, NO CONTESTA"

Tanto Lorenzo Amor (ATA) como César Ramos (UPTA), han mostrado su satisfacción por las enmiendas anunciadas por Rivera, aunque han expresado su recelo por el retraso en la tramitación, algo que creen injustificado, habida cuenta de que fue aceptada por el Pleno a finales de noviembre y hay espacios, como la subcomisión del RETA como en el Pacto de Toledo, para proponer medidas adicionales.

Así, Amor ha destacado que el "récord" de prórrogas para incluir enmiendas en el Congreso lo tiene una iniciativa relacionada con los autónomos y ha pedido a los partidos que tengan en cuenta la "frustración" que puede suponer un retraso de estas medidas concretas.

Los autónomos también han lamentado que tras una "relación muy fluida" con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ahora sea de "no sabe, no contesta". "Creía que los autónomos eran una prioridad. En cien días no hemos recibido ni una llamada", han lamentado.

