Dia no descarta compras y estudia colaboraciones como las de Amazon e ING para seguir creciendo

23/02/2017 - 14:46

Triplica las ventas 'online' y cubre ya el 50% del territorio

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El Grupo Dia ha reiterado su compromiso por España, su primer mercado, y ha destacado que seguirá creciendo en el mercado nacional ya sea mediante adquisiciones o con acuerdos y colaboraciones como las que han realizado durante el pasado año con Amazon o ING.

"Dia tiene oportunidades de crecimiento ya sea por la vía orgánica, por acuerdos de colaboración o adquisición en el medio o largo plazo, pero siempre lo haremos con canales de proximidad que es lo que sabemos hacer", ha subrayado el consejero delegado del grupo, Ricardo Currás, que ha reiterado que el 'ecommerce' es el ejemplo de "extrema proximidad", por lo que está dentro de su estrategia.

Currás ha reiterado que en España "la oportunidad sigue existiendo" y están "mirando constantemente el mercado". "El tipo de acuerdos que nos pueden permitir seguir avanzando en esa dirección no tiene que ser adquisiciones sino también acuerdos de colaboración, creemos que es la vía del futuro y es en lo que estamos trabajando", ha reseñado.

El consejero delegado ha reiterado que el canal 'online' es "estratégico" para la compañía, después de que haya multiplicado por tres sus ventas en 2016, aunque ha preferido no ofrecer los datos concretos. "No hemos perdido dinero en 2016. No hemos ganado mucho, pero no hemos perdido. Nos sentimos satisfechos, vamos a seguir desarrollándolo en 2017", ha indicado.

Currás ha recordado que actualmente la compañía tiene ocho plataformas digitales, donde tienen acuerdos con multinacionales con Amazon o T-Mall, que le permite alcanzar el 50% del territorio nacional tras ampliar el número de zonas. "El acuerdo con Amazon es muy interesante y bueno para el consumidor, que nos permitirá hacer más cosas no sólo en Madrid sino fuera, en otras ciudades, próximamente", ha indicado.

"Dia ha puesto al cliente en el centro de su estrategia y acción, queremos ayudar y servir antes y mejor. Esto significa que hay que optimizar los procesos, mejorar nuestras tiendas. Vamos a usar más la tecnología digital abriendo nuevos canales de oferta y diálogo y colaborando activamente con otras compañías siempre en beneficio con el consumidor", ha subrayado.

APUESTA POR ESPAÑA

Currás, que ha indicado que 2016 ha sido un buen año para Dia, ha reiterado la importancia de España para la compañía. "Es nuestro primer mercado, llevamos demostrando que nuestro compromiso con el país es inequívoco. Hemos elevado un 23% la inversión orgánica adicional, hasta casi 200 millones en mejora y apertura de tiendas, y creando más de 34.000 empleos", ha explicado.

De esta forma, el grupo ha contribuido a las arcas del Estado con 420 millones de aportaciones vía impuestos. "Prueba de nuestra confianza en el país y en su potencial de crecimiento, seguiremos invirtiendo y apostando fuerte por España en los próximos años", ha subrayado.

Currás ha destacado que el 94% de los productos que se venden en España se compra a proveedores españoles. Así, el grupo realizó compras por valor de 2.164 millones de euros a pymes nacionales y a 2.067 multinacionales. "Además, desde España exportamos a 31 países y algo más de la mitad que compramos y vendemos son de pequeñas y medianas empresas españolas", ha subrayado.

Cuestionado por la polémica del aceite de oliva, el consejero delegado ha recalcado que su "preocupación" son los clientes. "Hay que centrarse en las preocupaciones de la gente y tengo claro dónde está la preocupación de nuestros consumidores y que la botella de aceite de oliva esté a 5 euros les preocupa", añadió.

Por su parte, el director corporativo de la compañía, Amando Sánchez, ha señalado que el grupo ha cumplido los objetivos financieros que se había marcado y se ha congratulado por la reducción de la deuda. "Esperamos para 2017 seguir creciendo en las ventas, que crezcan de manera relevante", ha señalado.

Por otro lado, Sánchez ha destacado que el ser la firma con más posiciones cortas del mercado, con cerca del 15%, es una "situación exógena" a la compañía. "Es algo que seguimos porque tiene repercusión en la medida que los resultados sean positivos, es algo que desaparecerá. El mercado de valores nos pone a prueba y por eso somos más cuidadosos", ha señalado.

