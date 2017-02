(ampliación) estibadores. de la serna confirma que el decreto se aprobará manana

23/02/2017 - 13:13

- También cierra la puerta a modificaciones en el Congreso

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, confirmó este jueves que el Consejo de Ministros aprobará mañana, viernes, el decreto que liberalizará el sector de la estiba pese a la convocatoria de nueve jornadas de huelga entre el 6 y el 25 de marzo.

En un acto informativo en la estación de Nuevos Ministerios de Madrid, De la Serna criticó que los sindicatos hayan convocado estos paros mientras están negociando con la patronal.

"Es un poco extraño estar sentado en una negociación que tiene que ser sosegada para alcanzar acuerdos con voluntad de diálogo y por otro lado tener convocada una huelga para presionar a las empresas que están sentadas a la mesa", añadió el ministro, que pidió "coherencia y responsabilidad" a los sindicatos.

Además, en referencia a la negociación entre la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco) y los sindicatos, mostró su satisfacción por el hecho de que vaya a continuar el próximo martes y defendió que "es el único marco posible, el único que permite la Comisión Europea".

En esta línea, admitió que "no es un decreto ley al uso" que no se pueda llevar al Congreso sin garantía de aprobación porque "estamos atados de pies y manos". "No hay margen de negociación en el decreto ley", reiteró De la Serna, quien advirtió de que los grupos de la oposición "saben cuáles son las consecuencias: una sangría en el bolsillo de los españoles".

Por ello, advirtió de que el decreto no podrá ser modificado tampoco durante su tramitación parlamentaria, para la que pidió "sentido común" y "responsabilidad" a los grupos parlamentarios. "No es por una decisión del Gobierno es por una obligación que tenemos de acatar una sentencia del tribunal de la Unión Europea", concluyó.

Por último, aseguró que "aquellas cosas que no van en el decreto y pidieron los sindicatos no es porque el Gobierno no haya querido, es porque la Comisión Europea ha dejado claro que en ningún caso las aceptaría".

