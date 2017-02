Los maquinistas de Metro de Madrid convocan huelga para el viernes y el lunes

Madrid, 22 feb (EFE).- Los maquinistas de Metro de Madrid han convocado paros este viernes, el lunes próximo y los siguientes viernes de forma indefinida aunque parcial hasta que les sea reconocida su categoría laboral de "maquinistas de tracción eléctrica", y se han establecido unos servicios mínimos del 65 %.

Los paros están convocados los días 24 y 27 de febrero, así como todos los viernes de forma indefinida en horario de 06:05 a 8:40; de 13:20 a 16:25 y de 17:00 a 19:55 horas.

En la franja de la mañana los servicios mínimos serán del 65 %, al mediodía serán del 68 % (salvo el próximo lunes, que en ese intervalo serán del 59 %) y por la tarde se prestará como mínimo el 58 % del servicio (salvo el día 27, que se dispondrán de un mínimo del 67 % de los trenes), ha indicado la Comunidad de Madrid en una nota de prensa.

Los maquinistas tienen la consideración de "personal no cualificado" a pesar de que el puesto exige "una titulación y formación específica y aprobar un examen a nivel de la Comunidad de Madrid" y de que desempeñan una tarea de alta responsabilidad, afirma hoy en un comunicado el sindicato que les representa.

El Sindicato Colectivo de Maquinistas de Metro (SCMM) -el de más peso en el suburbano- reclama desde hace años para los cerca de 1.900 maquinistas que componen el colectivo, el reconocimiento concreto de su categoría "Maquinistas de Tracción Eléctrica", pues hasta ahora solo se les ha otorgado el nombre pero no el reconocimiento expreso ante la Seguridad Social.

Para Metro de Madrid los paros son "absolutamente injustificados" puesto que "además de la creación de empleo que se ha puesto en marcha en los últimos meses fruto del acuerdo con los sindicatos, la compañía ha cumplido escrupulosamente todos los puntos acordados en el convenio".

En una nota de prensa, Metro dice que el sindicato de maquinistas le ha manifestado que los paros responden "a un aumento de las sanciones disciplinarias a los trabajadores", argumento que la empresa considera "falso" porque "los expedientes disciplinarios a maquinistas se redujeron un 38 % entre 2015 y 2016, y las sanciones se han reducido un 16 % en el mismo periodo.

La Comunidad explica que la convocatoria se produce tres meses después de que Metro y los otros siete sindicatos de la empresa firmaran un acuerdo para la puesta en marcha de un nuevo Convenio Colectivo para los trabajadores, que tendrá vigencia hasta que acabe 2019 y que contempla la contratación de 590 trabajadores .

El sindicato reclama la categoría profesional: "Ya son muchos los trabajadores jubilados o reubicados por enfermedades derivadas de la contaminación acústica, electromagnética, factores psicosomáticos, psicosociales al no ser acreditadas por la Seguridad Social al no poseer ese reconocimiento" y destaca que "no reclama mayor remuneración, ni más días de vacaciones".

