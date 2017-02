Bruselas desmonta las excusas del Gobierno para resistirse a subir el IVA

Hay que salir de la zona euro YA.



Nos estan hundiendo en la miseria.



Y nos llaman tontos comparando nuestros impuestos, sobre nuiestros sueldos con los demas, aqui un sueldo bueno son 1300 euros, en Alemania es 3000 y no hablemos de Suecia, Francia, etc.



No pueden decir que paguemos los mismos impuestos que los que cobran cerca del triple.



Licenciada en Economia hace 26 años.