Carta de los sindicatos a Montoro: estas son, punto por punto, sus peticiones para los funcionarios públicos

Me sorprende ver las críricas a los funcionarios, es tan maravilloso y tan facil ser funcionario que no entiendo porque no lo son aquellos que los consideran tan privilegiados.



Siempre se recurre al tópico de fui y estaba desayunando o similar. Si, desayunan, igual que en mucuhas empresas privadas.



Los hay que son unos vagos, si, igual que en empresas privadas. Y es probable que un control más ferreo fuera necesario. Pero, por favor, también son funcionarios los médicos que nos salvan la vida, los profesores que nos educan o los cuerpos de seguridad que nos protetegen.



Los verdaderos parásitos son los innumerables cargos políticos cuyo puesto suele ser adjudicado a dedo, que, además, son los que tienen salarios elevados.



Habría que intentar que al resto de trabajadores se les respetaran sus derechos igual que a los funcionarios y no al contrario