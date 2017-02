Europa se vuelca con la desigualdad salarial: ¿por qué ellas ganan menos?

pues la verdad es que no lo entiendo...



1) Asumamos (espero que todos estemos de acuerdo) que, a igualdad de preparación, el desempeño laboral de las mujeres es tan válido como el de los hombres.



2) Asumamos que son ciertas las frases del artículo:



"el salario anual de las mujeres debería incrementarse un 30% para equipararse al de los hombres"



"Las mujeres tendrían que trabajar 109 días más al año para ganar el mismo salario que un hombre, por realizar el mismo trabajo o trabajos de igual valor"



3) Asumamos que la mayoría de los empresarios no son almas de la caridad, sino que legítimamente buscan su beneficio y el de la empresa



1+2+3--> entonces... ¿por qué no están los empresarios de toda España contratando plantillas 100% femeninas como locos? igualdad de rendimiento laboral con un 30% de ahorro en costes laborales, ¡menudo chollo!







sospecho que el punto 2 es el que cojea... señores y señoras, hay estudios muy serios que desmienten hoy en día lo estipulado en este artículo (pero no se alinean con la tendencia de corrección política actual y no son tan aireados). Las mujeres en general cobran menos porque tienen más jornada reducida, puestos de menor cualificación, puestos de menor peligrosidad y un techo en la carrera política fundamentalmente debido a que los beneficiarios de altos cargos son habitualmente personas de más de 50-55 años, generación entre la que hay muchos más hombres preparados que mujeres.



el que conozca casos en que a igualdad de puesto de trabajo se pague menos a una mujer que a un ho0mbre (que alguno habrá, pero en ningún caso es algo extendido) que corra a denunciarlo. Ganará seguro y hará un favor a todos, especialmente a la afectada.