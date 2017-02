La eutanasia del rentista: el Banco de Japón 'penaliza' el ahorro para combatir la desigualdad

El célebre economista y profesor Thomas Piketty, celebra y aun no entiendo como puede ser profesor después de esto, refutado hasta la saciedad por economistas mejores que él y que dar clases mejores que él dice que el capitalismo favorece la desigualdad.



Pero es que el problema no es la desigualdad. El problema es la pobreza. Y en Japón, a parte de muchos viejos lo que hay es pocos pobres. ¿Con una tasa de paro del 3,1% se puede hablar de pobreza?



Yo creo que no. Lo cierto es que en una sociedad tan competitiva como la japonesa sí que habría que tener más y mejores salarios, con una tasa de paro tan baja. Pero el problema no puede ser el ahorro de los que ya han trabajado lo suyo para ganarse ese merecido descanso, sino que el mercado global no permite subidas salariales para los actuales trabajadores salvo a costa de perder competitividad y hundir su economía.



Los juegos malabares del gobierno de Japón pueden ser los que sean. Pero lo que es de todo unto insostenible es tener una deuda de más del 200%. Y sólo lo puede hacer porque esa deuda está en su mayoría en manos de sus propios ciudadanos. En una situación como la española en la que está mayoritariamente en fondos nacionales y extranjeros es una ruina cierta.